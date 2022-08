Nhan sắc thật của “người đẹp không tuổi” Giáng My

Năm 1992, ở tuổi 21, Giáng My lên ngôi Hoa hậu Đền Hùng. Giáng My lúc đó đang là sinh viên của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc

Quốc gia Hà Nội) và được nhà trường cử đi thi. (Ảnh: Vietnamnet) Khuôn mặt khả ái, vóc dáng cân đối, nhan sắc của Giáng My khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My còn là "nữ hoàng ảnh lịch", diễn viên nổi tiếng thập niên 90. Giáng My đóng hơn 40 vai chính trong nhiều bộ phim đình đám một thời

như: "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Kế hoạch 99",

"Truy nã tội phạm quốc tế", "Tráng sĩ Bồ đề", "Phi vụ phượng hoàng",

"Người đẹp đêm trăng"… Sau 30 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, ở tuổi 51, Giáng My vẫn là

một nhan sắc khó ai bì kịp. Nhìn vóc dáng nuột nà của Giáng My không ai nghĩ cô đã 51 xuân xanh. Chính vì thế mà nói Giáng My là một trong những hoa hậu thế hệ 7x đẹp

nhất Việt Nam cũng không sai. Càng mặc trang phục giản dị, Giáng My lại càng trẻ trung hơn. Giáng My trẻ trung với quần jeans, áo phông, trong một chuyến đi từ thiện. Hoa hậu Đền Hùng đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và có một con

gái, tên Anh Sa. Anh Sa thừa hưởng những nét đẹp của mẹ và cả hai

thường được khen giống nhau như chị em khi chụp ảnh chung.Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

