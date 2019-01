Phản ứng của vợ NSND Trung Hiếu khi đám cưới không có đêm tân hôn

Ngày 19.1 vừa qua, đám cưới NSND Trung Hiếu đã được diễn ra ở Sơn La. Tuy nhiên, mọi thông tin về tiệc cưới vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Chính vì vậy đông đảo báo giới và người hâm mộ rất muốn tìm hiểu về cuộc sống hôn nhân của anh với người vợ trẻ kém 19 tuổi.

Trong buổi họp báo ra mắt đĩa hài Tết thứ 2 trong năm nay mang tên Tết vui phết: Mr Lù 2, NSND Trung Hiếu nhận được không ít câu hỏi phỏng vấn xoay quanh đám cưới vừa diễn ra cách đây không lâu. Xuất hiện khá muộn vì bận công việc đột xuất tại nhà hát, nam diễn viên có lời xin lỗi tới nhà sản xuất và các khách mời có mặt.

Vợ chồng NSND Trung Hiếu trong ngày cưới tại Sơn La.

Khi được hỏi về công việc cuối năm bận rộn đóng phim nhưng vẫn kịp thu xếp thời gian làm đám cưới NSND Trung Hiếu cho biết: "Từ đầu năm nhà hát dựng 4 vở, bên cạnh đó còn làm 4 chương trình ở bên ngoài cùng một loạt cho các tỉnh thành. Dịp này lại cuối năm, tôi tổ chức hôn lễ ở nhà cô dâu tại Sơn La. Thú thực là hôn lễ cũng không có gì xa hoa, đại gia như mọi người nghĩ đâu. Váy cưới, ảnh cưới là do 1 người cháu thân thiết tài trợ, đến cả tuần trăng mật cũng do 1 đơn vị thân quen đề nghị tặng. Nhưng do quá bận nên vừa mới tổ chức hôn lễ xong là tôi trở lại với công việc ngay.