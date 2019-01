Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhận đề cử Mâm xôi vàng

Ban tổ chức giải thưởng Mâm xôi vàng lần thứ 39 mới công bố danh sách đề cử. Đây là sự kiện điện ảnh thường niên giúp khán giả tìm ra những tác phẩm và cá nhân điện ảnh tệ hại nhất trong năm.

Đáng chú ý, cả hai vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Melania Trump đều xuất hiện trong danh sách đề cử. Họ lần lượt bị điền tên ở hạng mục Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ tệ nhất khi góp mặt trong các tác phẩm tài liệu Death of a Nation và Fahrenheit 11/9.

Xuất hiện trong các tác phẩm tài liệu mang đề tài chính trị, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đều bị Mâm xôi vàng trao cho đề cử năm nay. Ảnh: Outnow.

Death of a Nation của hai đạo diễn có khuynh hướng chính trị bảo thủ Dinesh D'Souza - Bruce Schooley là tác phẩm gây tranh cãi khi cố gắng đưa ra những so sánh về nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump với dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln.



Tại Mâm xôi vàng 2019, Death of a Nation là một trong bốn bộ phim phải nhận nhiều đề cử nhất khi có tên ở tổng cộng 6 hạng mục. Ba tác phẩm đáng buồn còn lại bao gồm Gotti, Holmes & Watson và The Happytime Murders.

Tuy nhiên, Death of a Nation lại không có đề cử Phim truyện tệ nhất. Ngoài ba cái tên kể trên, phiên bản Robin Hood năm 2018 và phim kinh dị Winchester bị ban tổ chức đưa vào “tranh giải”. Và Winchester cũng đánh dấu lần đầu tiên minh tinh huyền thoại Helen Mirren phải ẵm đề cử Mâm xôi vàng.

Bên cạnh đôi vợ chồng nhà Donald Trump , Mâm xôi vàng năm nay còn gọi tên bộ đôi gây tốn giấy mực Johnny Depp - Amber Heard. Cặp vợ chồng đã ly dị cách đây hai năm lần lượt bị gọi tên ở các hạng mục Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên chính tệ nhất cho phần lồng tiếng ở Sherlock Gnomes và bộ phim thất bại London Fields.

Trong danh sách đề cử Mâm xôi vàng năm nay, có một cái tên đang đứng trước cơ hội nhận đề cử Oscar chuẩn bị được công bố trong sáng 22/1 (theo giờ Mỹ). Đó là Melissa McCarthy.

Nữ diễn viên bị Mâm xôi vàng gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính tệ nhất với hai bộ phim The Happytime Murders và Life of the Party.

Song, minh tinh có thân hình ngoại cỡ năm nay lại được đánh giá rất cao ở bộ phim Can You Ever Forgive Me? khi vào vai một nhà văn chuyên đạo văn, và nhiều khả năng nhận đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2019.

Theo kế hoạch, kết quả giải thưởng Mâm xôi vàng sẽ được công bố vào 23/2, tức đúng một ngày trước lễ trao giải Oscar như thông lệ hàng năm.

Danh sách đề cử giải Mâm xôi vàng 2019 Phim truyện tệ nhất Gotti The Happytime Murders Holmes & Watson Robin Hood Winchester Nữ diễn viên chính tệ nhất Jennifer Garner trong Peppermint Amber Heard trong London Fields Melissa McCarthy trong The Happytime Murders và Life of the Party Helen Mirren trong Winchester Amanda Seyfried trong The Clapper Nam diễn viên chính tệ nhất Johnny Depp (lồng tiếng) trong Sherlock Gnomes Will Ferrell trong Holmes & Watson John Travolta trong Gotti Donald J. Trump trong Death of a Nation và Fahrenheit 11/9 Bruce Willis trong Death Wish Nam diễn viên phụ tệ nhất Jamie Foxx trong Robin Hood Ludacris (lồng tiếng) trong Show Dogs Joel McHale trong Happytime Murders John C. Reilly trong Holmes & Watson Justice Smith trong Jurassic World: Fallen Kingdom Nữ diễn viên phụ tệ nhất Kellyanne Conway trong Fahrenheit 11/9 Marcia Gay Harden trong Fifty Shades Freed Kelly Preston trong Gotti Jaz Sinclair trong Slender Man Melania Trump trong Fahrenheit 11/9 Kết hợp màn ảnh tệ nhất Bất cứ hai diễn viên hoặc con rối nào trong Happytime Murders Johnny Depp và sự nghiệp thui chột của anh ấy trong Sherlock Gnomes Will Ferrell và John C. Reilly trong Holmes & Watson Kelly Preston và John Travolta trong Gotti Donald J. Trump và bản tính nhỏ nhen của ông ấy trong Death of a Nation và Fahrenheit 11/9 Phim làm lại, ăn theo hoặc hậu truyện tệ nhất Death of a Nation (làm lại từ Hillary’s America) Death Wish Holmes & Watson The Meg (bắt chước Jaws) Robin Hood Đạo diễn tệ nhất Etan Cohen với Holmes & Watson Kevin Connolly với Gotti James Foley với Fifty Shades Freed Brian Henson với Happytime Murders Michael Spierig, Peter Spierig với Winchester Kịch bản tệ nhất Death of a Nation Fifty Shades Freed Gotti Happytime Murders Winchester