Phan Ngọc Luân lại bị "ném đá" vì xin lỗi kiểu đổ lỗi

Chiều nay (24/11), nam ca sĩ Phan Ngọc Luân đã chủ động tổ chức buổi trò chuyện cùng giới truyền thông để nói về scandal vừa qua. Nam ca sĩ một lần nữa gửi lời xin lỗi và thừa nhận những chia sẻ liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng chỉ là do bản thân "tưởng tượng" để chương trình hấp dẫn hơn chứ không có ai đứng sau dàn dựng, xúi giục như những gì dân mạng đang đồn đoán.



Phan Ngọc Luân chia sẻ rằng: "Tôi không dám nói quá nhiều về chuyện vừa xảy ra, tôi chỉ xin đúc kết lại bằng lời xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm đến tất cả những người mà tôi vô tình kéo vào sự việc không đáng có này.

Thứ nhất, tôi xin gửi lời xin lỗi đến anh Đàm Vĩnh Hưng, sư phụ của tôi. Tôi vô cùng có lỗi khi đã lôi kéo tên anh Hưng vào sự việc này, một sự việc mà chính bản thân tôi nghĩ lại cũng thấy quá kì quặc. Khi tôi tham gia một show livestream trực tiếp tên báo mạng, trước đó, biên tập cũng bảo tôi hãy nói điều gì hot một chút xíu, hấp dẫn chút xíu để chương trình này có thật nhiều người xem, rating cao lên. Tôi đã nghĩ ra câu chuyện với anh Hưng như mọi người đã biết. Câu chuyện này hoàn toàn do tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ khi mọi người xem chương trình sẽ thấy thu hút và đặt câu hỏi là tại sao lại có câu chuyện này? và câu chuyện này liệu có thật hay không? Đó là câu chuyện do tôi nghĩ ra để chương trình hot hơn thôi. Tôi không ngờ livestream này được nhiều người xem như thế và tất cả fan của anh Hưng đã đi quá xa, nghĩ quá xa khiến sự việc hơi tệ hơn chút xíu so với những điều tôi nghĩ. Tôi xin lỗi anh Hưng rất nhiều vì sự lỡ lời của tôi đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến anh Hưng và gây nên sự không vui trong suốt mấy ngày qua.

Thứ hai, tôi xin lỗi anh Dương Triệu Vũ, người anh đã nói chuyện và giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Anh Vũ luôn gửi nhạc cho tôi tập khi cần hoặc cho tôi những lời khuyên hữu ích. Tôi xin lỗi đã lôi anh Vũ vào câu chuyện này để anh phải lên facebook gửi lời nhắn nhủ đến tôi. Tôi cảm ơn anh Vũ vì đã không giận mà còn khuyên răn và giúp đỡ tôi.

Đối tượng thứ ba tôi muốn xin lỗi là khán giả, những fan của anh Vũ và anh Hưng, tôi xin lỗi đã khiến mọi người quá bức xúc. Tôi nhận được khá nhiều tin nhắn và bình luận trên facebook nhưng tôi nghĩ mọi người đã đi xa với sự tưởng tượng và quá bức xúc nên mới có những lời lẽ không hay. Tuy nhiên, tôi xin nhận hết những lời nói đó vì đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm hình ảnh mình xấu đi vì sự việc này. Tôi thật sự rất hối hận".

Phan Ngọc Luân một lần nữa khẳng định câu chuyện ngủ chung giường với Đàm Vĩnh Hưng là do bản thân mình tự tưởng tượng ra nhằm câu view cho chương trình anh tham gia. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Phan Ngọc Luân như một lời đổ lỗi cho chương trình talkshow anh tham gia và cả sự đi quá xa của khán giả.

Bên cạnh đó, Phan Ngọc Luân cũng cho biết những ngày qua anh gần như mất ngủ vì lo lắng và chịu áp lực nặng nề vì sự chỉ trích từ phía công chúng. Thế nhưng đến tối qua, anh đã chợp mắt được vì tinh thần gần như tốt lên. Đồng thời, Phan Ngọc Luân cũng chia sẻ, bản thân sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc này và chắc chắn không dám lặp lại một scandal nào như thế trong suốt thời gian làm nghề. Nam ca sĩ khẳng định bản thân sẽ cố gắng sửa sai. Hành động thiết thực đầu tiên chính là gặp gỡ báo chí. Anh không mong mọi người tha thứ ngay mà chỉ xin được cảm thông vì đến giờ chính anh còn chưa tự tha thứ được cho bản thân vì hành động đáng trách vừa qua.