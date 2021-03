Phan Mạnh Quỳnh và loạt ca khúc hot trước nhạc phim “Bố già“

Phim "Bố già" gây bão phòng vé trong khi đó, MV "Sao cha không" - ca khúc chủ đề phim cũng hot không kém. Sau 6 ngày sau mắt, MV đạt hơn 8 triệu lượt xem trên Youtube, lọt top 2 trong các video thịnh hành. “Sao cha không" là lời người con "trách" cha đầy day dứt: "Sao cha không thảnh thơi nhàn hạ, nhận về buồn phiền không nói được ra?"; "Sao cha không ở cùng con lâu hơn?”. Không chỉ sáng tác, Phan Mạnh Quỳnh còn là người thể hiện ca khúc nhạc phim "Bố già". Ảnh: Vietnamnet Phan Mạnh Quỳnh là tác giả của nhiều bản hit như: “Người yêu cũ”, “Nơi ấy con tìm về”. Đặc biệt ca khúc “Vợ người ta” đã giúp anh trở thành cái tên gây sốt. Với giai điệu vui tươi, ca từ hài hước, “Vợ người ta” gây bão dù không được quảng bá rầm rộ. Theo Zing, cái tên “Vợ người ta” trở thành cụm từ được người Việt tìm kiếm rất nhiều trong năm 2015 trong khi MV “Vợ người ta” phiên bản đám cưới cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube sau 14 tháng ra mắt kể từ tháng 10/2015. Ngoài “Vợ người ta”, ca khúc “Nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh cũng từng gây sốt vào năm 2019 khi vụ việc 39 người chết trong container tại Anh có người Việt khiến cả thế giới bàng hoàng. Nghe “Nước ngoài”, khán giả, nhất là những người đã và đang xa xứ để mưu sinh cảm thấy dâng trào cảm xúc. Bài hát giống như một bức thư của một người con từ nơi đất khách quê người gửi về quê nhà thân yêu nơi có mẹ cha, bạn bè, người con gái anh yêu. Lời bài hát thực sự mộc mạc, nhẹ nhàng, gần gũi cộng với phần nhạc cảm xúc giúp “Nước ngoài” chạm tới trái tim người nghe. Thậm chí, nhiều người Việt tại Hàn Quốc bật khóc khi nghe bài hát của Phan Mạnh Quỳnh. Khi tham gia Sing my song 2017, Phan Mạnh Quỳnh sáng tác bài “Có chàng trai viết lên cây”. Ca khúc được không ít khán giả yêu thích. Năm 2019, bài hát được đưa vào bộ phim “Mắt biếc”. Ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" có phần lời phù hợp với câu chuyện tình đầu giữa Ngạn và Hà Lan trong "Mắt biếc". So với phiên bản ở Sing my song, phiên bản trong “Mắt biếc” mang tiết tấu nhanh và cảm xúc tươi vui hơn. Ảnh: Zing Xem MV "Sao cha không". Nguồn Trấn Thành

