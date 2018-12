Phạm Quỳnh Anh mong ngóng có "tin vui" hậu ly hôn

Sau khi ly hôn ông bầu Quang Huy, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã trở lại với con đường ca hát và ngày càng xinh đẹp hơn xưa. Trên trang Facebook cá nhân của mình, cô thường đăng những bức hình hạnh phúc bên con gái khiến dân tình cảm thấy ấm lòng tin rằng cô vẫn ổn.

Phạm Quỳnh Anh vui ra mặt khi nhận được quà từ Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Đặc biệt trong dòng trạng thái mới nhất của mình, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã tỏ ra vô cùng háo hức khi được đàn em Đông Nhi tặng Album "khủng" TEN ON TEN . Cô viết: "Chị nhận được chiếc album nặng kỉ lục thế giới rồi nhé Mai Hồng Ngọc và bạn già Ông Cao Thắng." Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh còn háo hức nhắn chúc cho liveshow sắp tới của đàn em thành công thật mỹ mãn. Kèm theo đó, nữ ca sĩ "Bụi bay vào mắt " không quên nhắn nhủ Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ sớm cho mình được nhận tin vui từ hai người vào năm sau. Và dường như đây không chỉ là ước muốn riêng của Phạm Quỳnh Anh mà còn là của rất nhiều người hâm mộ. Phạm Quỳnh Anh mong sớm nhận được tin vu từ Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Được biết, vào rạng sáng ngày 14/12, bản digital của toàn bộ 10 bài hát album TEN ON TEN - album phòng thu thứ ba của Đông Nhi - được phát hành trên ứng dụng nghe nhạc toàn cầu: Spotify, Apple Music để khán giả khắp nơi có thể mua để thưởng thức. Đây là sản phẩm nằm trong dự án kỉ niệm 10 năm ca hát chuyên nghiệp của nữ ca sĩ, được Đông Nhi "mạnh tay" đầu tư thực hiện sau hơn 1 năm chuẩn bị.



Chỉ sau 2 ngày ra mắt, album "Ten On Ten" của Đông Nhi hiện đang giữ vị trí số 1 trên BXH những album bán chạy nhất tại iTunes Việt Nam. Ba ca khúc được nghe nhiều nhất trong "Ten On Ten" là: "Em không muốn nghi ngờ", "Đóng cửa then cài trám xi măng" và "Người từng nói".

Với xu hướng âm nhạc hiện đại, tiệm cận xu hướng thế giới, thông qua album vol.3, Đông Nhi muốn giới thiệu tới khán giả cá tính âm nhạc cũng như định hướng hình ảnh của mình trong những năm tiếp theo sau cột mốc 10 năm. Đó là một Đông Nhi đậm chất nữ quyền, hiện đại nhưng không kém phần nữ tính.

Bên cạnh việc phát hành album mới, Đông Nhi hiện cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi liveshow hoành tráng mang tên "Ten On Ten" diễn ra vào ngày 22/11 sắp tới với sức chứa hơn 40.000 khán giả tại SVĐ QK7, TP. HCM.