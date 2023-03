"Nữ hoàng cảnh nóng" nổi tiếng một thời Diệp Tử My đẹp cỡ nào?

Diệp Tử My sinh năm 1966. Ban đầu cô ra mắt là người mẫu sau đó chuyển sang sự nghiệp điện ảnh. Cô bắt đầu diễn xuất vào cuối những năm 80, tuy nhiên tên tuổi của cô bắt đầu nổi danh trên toàn thế giới sau khi tham gia phim "Liêu trai diễm đàm". Đây cũng là một trong những bộ phim đạt doanh thu cao nhất năm 1990.

Sau đó, Diệp Tử My trở thành "Nữ hoàng cảnh nóng" khi tiếp tục tham gia phim "Nhục bồ đoàn". Đây cũng là một trong những phim 18+ có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của điện ảnh Hồng Kông. Thành công của phim này tiếp tục tạo bước đệm trong sự nghiệp và đưa tên tuổi của Diệp Tử My lên tầm cao mới. Nhờ lợi thế sở hữu thân hình quyến rũ , Diệp Tử My trở thành người trong mộng của nhiều nam đồng nghiệp và người hâm mộ phái mạnh.

Dù cô không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng thân hình bốc lửa với vòng một "khủng" cũng giúp cô có nhiều thuận lợi trong sự nghiệp. Hiểu được giá trị vòng một của mình, Diệp Tử My đã quyết định mua bảo hiểm 2 triệu HKD (khoảng 6 tỉ đồng) vào năm 1991 tại một công ty bảo hiểm của Mỹ. Hành động này của Diệp Tử My gây xôn xao làng giải trí Hồng Kông một thời bởi cô là người phụ nữ đầu tiên xứ Cảng thơm mua bảo hiểm cho vòng một.

Trong những năm đầu thập niên 90, Diệp Tử My tiếp tục tham gia nhiều bộ phim 18+ khác sau khi đóng "Tình thánh" cùng Châu Tinh Trì vào năm 1991. Tuy nhiên, sau đó cô đã quyết định rời khỏi làng giải trí. Một số nguồn tin tiết lộ rằng lí do chính đằng sau quyết định giải nghệ của Diệp Tử My là vì chuyện tình cảm của cô với bác sĩ Lữ Tích Chiêu.

Dù không có danh phận, không có con chung, cô vẫn hài lòng với cuộc sống bên người tình. Năm 2018, Lữ Tích Chiêu qua đời vì bệnh tim. Tài sản của người tình, Diệp Tử My không nhận một xu mà nhường lại cho con riêng và vợ cũ của bác sĩ Lữ.

Hiện tại, dù ở tuổi gần 60, nhưng Diệp Tử My vẫn cô đơn lẻ bóng. Nhờ số tiền tích góp được từ diễn xuất và quảng cáo trong thời hoàng kim cùng vưới việc đầu tư bất động sản thành công, cuộc sống của Diệp Tử My vẫn khá sung túc. Không những vậy, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn giữ được sự trẻ trung và gợi cảm. Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, sắc vóc của Diệp Tử My vẫn được nhiều người khen ngợi.