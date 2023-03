Trấn Thành kể khổ đời nghệ sĩ, sao Việt quan điểm thế nào?

Mới đây, tham gia sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành chia sẻ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn các quý vị nghĩ. Mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để “nếm” 4 chữ hào quang rực rỡ để biết nó là cái gì”. Ảnh: Zing Việc Trấn Thành kể khổ đời nghệ sĩ gây tranh cãi trái chiều. Fan bênh vực nam MC, cho rằng anh mệt mỏi vì những thị phi của nghề. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành không nên than vãn vì việc trở thành nghệ sĩ là lựa chọn của mỗi người nên phải chấp nhận hai mặt của việc làm nghệ thuật. Ảnh: FBNV Sau quan điểm “đời nghệ sĩ khó nuốt” của Trấn Thành, khán giả soi lại phản ứng của Thành Lộc trước vấn đề nghệ sĩ kể khổ. Ảnh: FBNV Thương hiệu và pháp luật dẫn lời của Thành Lộc trong một talkshow: “Việc gì phải kể cho khán giả mình hy sinh quá lớn như vậy? Tôi còn nhớ có một cô diễn viên có kể rằng cô ấy phải đội một đầu tóc giả trong suốt bốn mươi mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đó sao gọi là sự hy sinh? Nhiều người cứ nói cái đó là sự hy sinh lớn lao. Đóng phim mà ăn một cái tát cũng gọi là một sự hy sinh? Tôi nói mọi người nên bớt đi… Ảnh: Vietnamnet ...Bởi vì đã chấp nhận đã xem đó là cái nghề, làm có tiền mà, anh đâu có làm không công? Ký hợp đồng mấy trăm triệu chứ bộ? Hy sinh là chuyện bắt buộc, và đừng kể khổ với khán giả. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ mắc cười thôi", Thành Lộc nói. Ảnh: Người lao động Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ trong chương trình "Cafe sáng cuối tuần" trên VTV3, khi vướng phải thị phi, anh từng đập phá trong căn phòng của mình nhưng rồi cũng quen. “Trong đầu mình luôn tâm niệm rằng, muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được", nam ca sĩ gốc Thái Bình cho hay. Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với CafeF, Mỹ Tâm cho biết: "Tâm không hoàn hảo và cũng có những khuyết điểm. Nhưng Tâm ý thức được sự nổi tiếng của mình và chấp nhận những thứ đi kèm nó. Chấp nhận sự phán xét của công chúng, chấp nhận việc mình không thể lê la hàng quán. Ta phải tự biết cách điều chỉnh sao cho phù hợp, chứ đâu thể nói giá như. Tâm không có "giá như" vì "là người nổi tiếng khổ ghê". Không! Không có! Sướng thấy mồ". Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với Người Lao Động, khi được hỏi về ý kiến cho rằng để có thành công trong nghệ thuật đôi khi phải đánh đổi bản thân, Mỹ Tâm cho hay: “Chỉ có chút chút thôi nhưng không đáng kể. Hầu như Tâm thấy mình nhận được rất nhiều chứ không đến mức đánh đổi bản thân gì đâu. Làm việc gì mà không có khó khăn! Lên bờ xuống ruộng, trầy da tróc vảy là chuyện bình thường, có thành công nào không cố gắng mà tự nhiên đến đâu…Ảnh: FBNV ...Mình chọn lựa thì mình phải chấp nhận chứ kêu than gì. Không ai lấy đi cái gì của mình nếu mình không tự đánh mất nó, vì vậy hãy cố gắng hết sức đi rồi sẽ được mà. Âm nhạc đã cho Tâm tất cả. Vì vậy, được làm nghệ thuật, được hát trên sân khấu đó là may mắn, là hạnh phúc của mình rồi nên lúc nào Tâm cũng thấy vui chứ chẳng bao giờ than vãn vì điều đó”, “họa mi tóc nâu” nói. Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, cô chấp nhận thị phi để làm ca sĩ hạng A. Nữ ca sĩ trải lòng trên Dân Việt năm 2016: “Tôi nhớ hồi mới bước chân vào con đường ca hát, nhạc sĩ Đức Trí đã từng hỏi tôi: Em muốn làm ca sĩ hạng A hay ca sĩ hạng B. Nếu là ca sĩ A thì con đường em đi sẽ không trải đầy hoa hồng, em phải sống với những thị phi, biết chấp nhận, làm bạn với những điều tệ hại trước khi mơ mộng đến những điều tốt đẹp nhất. Còn nếu là ca sĩ hạng B thì cuộc sống sẽ bình yên hơn nhưng lại không được nhiều người biết đến. Lúc đó, chắc một phần ngông cuồng của tuổi trẻ, và cá tính ngang tàng, tôi nghĩ nếu đã làm thì phải làm cho tới, còn nếu không thì thôi, chính vì vậy, tôi nói với nhạc sĩ Đức Trí, em chấp nhận thị phi để làm ca sĩ hạng A”. Ngoài ra, Hà Hồ còn cho biết, cô không ân hận với quyết định vào showbiz. Ảnh: FBNV Xem video: "Trấn Thành lì xì đầu năm cho dàn diễn viên phim Nhà bà Nữ". Nguồn Lê Giang

