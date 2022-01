Diễm My, Hà Kiều Anh ăn mặc sành điệu dạo chơi ở Mỹ

Diễn viên Diễm My sang Mỹ vào trung tuần tháng 12 vừa qua để thăm con gái, gặp gỡ người thân, bạn bè. Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh cũng sang Mỹ có việc riêng, hội ngộ Diễm My tại California. Trong khi đó, Dương Mỹ Linh đã sinh sống, làm việc tại Mỹ suốt nhiều năm qua. Cô cùng Diễm My, Hà Kiều Anh sắp xếp để trà chiều, dạo phố sau thời gian dài mới được gặp mặt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 diện váy áo điệu đà, điểm nhấn là chi tiết ren màu trắng tương phản. Cô mang túi màu xanh tươi trẻ, cuốn hút. Diễm My diện trang phục bằng vải tweed, chất liệu được ưa chuộng trong thời tiết lạnh. Thiết kế kết hợp áo tay phồng nhẹ mang hơi hướng cổ điển cùng chân váy. Diễm My phối trang phục cùng hoa tai, vòng cổ ngọc trai của Chanel. Nữ hoàng ảnh lịch mang túi da cá sấu, đi giày boot của Givenchy, găng tay thương hiệu Dior. Hoa hậu Hà Kiều Anh rạng rỡ trên đường phố với trang phục lấy sắc trắng làm chủ đạo. Chân váy ngắn, áo khoác vải tweed mang đến vẻ ngoài thanh lịch, cứng cáp thì áo mỏng bên trong với chi tiết nơ to bản lại dung hoà vẻ nữ tính, điệu đà. Hà Kiều Anh mang túi đeo chéo, hoa tai to bản của Chanel. NTK Đỗ Mạnh Cường cũng có mặt trong buổi gặp gỡ đầu năm mới này. Anh diện trang phục tông đen, chụp ảnh cùng nữ hoàng ảnh lịch Diễm My.Diễn viên Diễm My tâm sự: “Được gặp gỡ, đón năm mới cùng bạn bè, người thân sau 1 năm quá nhiền biến cố khiến tôi thấy hân hoan, vui mừng. Có lẽ, trong thời khắc này cũng không mong gì ngoài những giây phút bình yên”.Xem video "Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu". Nguồn Hoa hậu Việt Nam:

