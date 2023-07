NSND Công Lý hớn hở trở lại đi quay, được chăm sóc đặc biệt

>>>> Mời quý độc giả xem video: "Công Lý tập leo cầu thang". Nguồn video: Ngọc Hà

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý khoe ảnh chồng quay trở lại đóng phim. Ngọc Hà tiết lộ, dù được mời tham gia một vai nhỏ nhưng Công Lý rất háo hức. Ngoài ra, vợ Công Lý cũng xúc động khi thấy chồng được mọi người đặc biệt quan tâm.



"Đi có người đón, về có đạo diễn đưa về tận cửa. Nửa đêm em bé về đến nhà. Hớn hở lắm. Vì ra đoàn ai cũng yêu thương", Ngọc Hà bày tỏ.

Ngọc Hà hé lộ hình ảnh Công Lý trở lại đi quay. Ảnh: FB Ngọc Hà

Trước đó, Ngọc Hà báo tin vui Công Lý trở lại đi quay sau thời gian dưỡng bệnh. "Nửa đêm soạn đồ mai cho bé Lý đi quay từ sáng sớm, cảm giác thật hạnh phúc những cũng đầy sự suy tư. Vì bối cảnh không ở trung tâm nên cần nhờ người quen đưa đi. May sao tối muộn vẫn gọi được cho đứa bạn thân gần nhà nhờ tài xế của vợ chồng bạn mai trở bé Lý đi quay cho mình an tâm. Nhẹ người được một phần".

Ngọc Hà tiết lộ cô mừng phát khóc khi Công Lý được mọi người quan tâm, chăm sóc. Ngoài ra, vợ trẻ của Công Lý cũng chia sẻ, Công Lý từ xưa đến nay đều được mọi người yêu quý.

Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trong thời gian anh chữa bệnh. Ảnh FB Ngọc Hà

"Anh Lý sống quân tử và rất vô tư. Bởi, vô tư quá nên giờ anh mới khổ. Vô tư không bao giờ nghĩ cần tích luỹ tiền bạc, vô tư không nghĩ đến việc mình phải chăm sóc sức khoẻ. Để rồi 6 năm bên nhau, anh chưa một lần ốm mà để chỉ một lần nhập viện khiến anh đau đớn đến giờ này.

Thế nhưng trong cái rủi có cái may, đen vì bệnh nặng quá, nhưng may mắn anh Lý có nhiều người yêu thương thật lòng, mọi người ủng hộ. Từ anh em Nhà hát Kịch Hà Nội, lẫn mọi người ở các đoàn làm phim… ai cũng thương, cũng lo cho bé Lý hay dỗi hờn này. Anh Lý ra đoàn được mọi người yêu thương em ở nhà làm việc mới an tâm được.

Mai đi quay, dẫu chỉ một vai bé nhưng anh Lý rất háo hức, ngóng đợi. Biết anh vui vì được đi làm vào thời điểm này nhưng tận sâu trong lòng, anh Lý cũng vô cùng đau đớn vì không thể bung xoã được như trước kia. Nhưng còn được làm việc, còn được cống hiến, còn được gặp những người trong nghề cũng giúp anh bớt cô đơn.