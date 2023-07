Lộ diện Người đẹp bản lĩnh Miss World Vietnam 2023

Vòng chung kết phần thi Head to Head Challenge - Người đẹp Bản lĩnh vừa diễn ra với sự góp mặt của dàn hoa, á hậu đình đám: Miss World Vietnam 2019 - Lương Thuỳ Linh, Giám khảo - Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy, Miss Intercontinental 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đương kim Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 - Nguyễn Phương Nhi. Trải qua 40 tập phát sóng, với những chia sẻ đầy chân thật, những quan điểm nhạy bén, những thông điệp ý nghĩa nhân văn mà các thí sinh truyền tải đã giúp cho khán giả hiểu hơn về 40 thí sinh Miss World Vietnam 2023 năm nay. Qua đó, BGK đã có những đánh giá rõ ràng hơn về vốn kiến thức cũng như khả năng ứng biến của từng thí sinh và chọn ra được 10 cô gái bước tiếp vào vòng chung kết. Ở thử thách đầu tiên, với 1 phút 30 giây, các thí sinh trình bày quan điểm cá nhân về hashtag của mình với 10 hashtag như: Startup, Giàu, Bản sao, Hào quang, Tham vọng, Vượt giới hạn, chạm đam mê, Sức khỏe tinh thần, Trí tuệ nhân tạo, Tiêu chuẩn cái đẹp và So sánh. 4 thí sinh xuất sắc Hương Anh, Tú Trinh, Phương Nhi và Đào Hiền đã xuất sắc giành tấm vé bước tiếp vào vòng đối đầu 1 chọi 3. Các thí sinh nhận được 1 hashtag từ ban giám khảo và có 1 phút để trình bày quan điểm của mình. 3 thí sinh còn lại, mỗi bạn có 30s để đồng ý hoặc phản biện - đặt câu hỏi. Trong trường hợp phản biện, người thi chính sẽ tiếp tục có 30s để trả lời. Tú Trinh đã thể hiện sự nhạy bén và kinh nghiệm của bản thân khi trình bày hashtag “Vượt giới hạn, chạm đam mê”. Tú Trinh cho rằng việc vượt qua giới hạn không đáng sợ bằng tìm ra giới hạn của bản thân, không biết ước mơ và đam mê của bản thân. Sau phần trình bày ấn tượng, xúc tích, đúng trọng tâm với hashtag "Vượt giới hạn, chạm đam mê", thí sinh Tú Trinh đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 4 Head to Head Challenge. Tại đây, cô đã có những quan điểm, tư duy và góc nhìn vô cùng mới mẻ, đặc biệt là lối phản biện sắc bén, thông minh. Nhờ sự bản lĩnh ấy, Phạm Thị Tú Trinh đã chinh phục được ban giám khảo khó tính cùng Top 3 đương nhiệm để mang lên mình chiếc sash Người đẹp Bản lĩnh danh giá. Điều đó cũng đồng nghĩa, Top 20 chung cuộc đã có thêm một thí sinh “nặng ký” - Phạm Thị Tú Trinh. Bên cạnh đó, Tú Trinh cũng sẽ được thực hiện một bộ ảnh riêng cùng đương kim Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng Phạm Thị Tú Trinh là một trong những cái tên nổi bật tại Miss World Vietnam 2023. Ngoài việc chiến thắng Head to Head Challenge, cô còn lọt vào top 5 Người đẹp Du lịch, Top 5 Người đẹp Tài năng. Hoa hậu Bảo Ngọc trong chương trình. Hiện tại, các người đẹp Miss World Vietnam 2023 ráo riết tập luyện và chuẩn bị thật chu đáo cho những phần thi quan trọng trong đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 12/8 tại Quy Nhơn. Giám khảo - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi.Xem video: "Bảo Ngọc tặng khăn rằn cho sinh viên Ấn Độ". Nguồn video NVCC

Vòng chung kết phần thi Head to Head Challenge - Người đẹp Bản lĩnh vừa diễn ra với sự góp mặt của dàn hoa, á hậu đình đám: Miss World Vietnam 2019 - Lương Thuỳ Linh, Giám khảo - Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy, Miss Intercontinental 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đương kim Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 - Nguyễn Phương Nhi. Trải qua 40 tập phát sóng, với những chia sẻ đầy chân thật, những quan điểm nhạy bén, những thông điệp ý nghĩa nhân văn mà các thí sinh truyền tải đã giúp cho khán giả hiểu hơn về 40 thí sinh Miss World Vietnam 2023 năm nay. Qua đó, BGK đã có những đánh giá rõ ràng hơn về vốn kiến thức cũng như khả năng ứng biến của từng thí sinh và chọn ra được 10 cô gái bước tiếp vào vòng chung kết. Ở thử thách đầu tiên, với 1 phút 30 giây, các thí sinh trình bày quan điểm cá nhân về hashtag của mình với 10 hashtag như: Startup, Giàu, Bản sao, Hào quang, Tham vọng, Vượt giới hạn, chạm đam mê, Sức khỏe tinh thần, Trí tuệ nhân tạo, Tiêu chuẩn cái đẹp và So sánh. 4 thí sinh xuất sắc Hương Anh, Tú Trinh, Phương Nhi và Đào Hiền đã xuất sắc giành tấm vé bước tiếp vào vòng đối đầu 1 chọi 3. Các thí sinh nhận được 1 hashtag từ ban giám khảo và có 1 phút để trình bày quan điểm của mình. 3 thí sinh còn lại, mỗi bạn có 30s để đồng ý hoặc phản biện - đặt câu hỏi. Trong trường hợp phản biện, người thi chính sẽ tiếp tục có 30s để trả lời. Tú Trinh đã thể hiện sự nhạy bén và kinh nghiệm của bản thân khi trình bày hashtag “Vượt giới hạn, chạm đam mê”. Tú Trinh cho rằng việc vượt qua giới hạn không đáng sợ bằng tìm ra giới hạn của bản thân, không biết ước mơ và đam mê của bản thân. Sau phần trình bày ấn tượng, xúc tích, đúng trọng tâm với hashtag "Vượt giới hạn, chạm đam mê", thí sinh Tú Trinh đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 4 Head to Head Challenge. Tại đây, cô đã có những quan điểm, tư duy và góc nhìn vô cùng mới mẻ, đặc biệt là lối phản biện sắc bén, thông minh. Nhờ sự bản lĩnh ấy, Phạm Thị Tú Trinh đã chinh phục được ban giám khảo khó tính cùng Top 3 đương nhiệm để mang lên mình chiếc sash Người đẹp Bản lĩnh danh giá. Điều đó cũng đồng nghĩa, Top 20 chung cuộc đã có thêm một thí sinh “nặng ký” - Phạm Thị Tú Trinh. Bên cạnh đó, Tú Trinh cũng sẽ được thực hiện một bộ ảnh riêng cùng đương kim Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng Phạm Thị Tú Trinh là một trong những cái tên nổi bật tại Miss World Vietnam 2023. Ngoài việc chiến thắng Head to Head Challenge, cô còn lọt vào top 5 Người đẹp Du lịch, Top 5 Người đẹp Tài năng. Hoa hậu Bảo Ngọc trong chương trình. Hiện tại, các người đẹp Miss World Vietnam 2023 ráo riết tập luyện và chuẩn bị thật chu đáo cho những phần thi quan trọng trong đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 12/8 tại Quy Nhơn. Giám khảo - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi. Xem video: "Bảo Ngọc tặng khăn rằn cho sinh viên Ấn Độ". Nguồn video NVCC