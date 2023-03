Vợ Công Lý: “Anh Lý đang sống những ngày khổ tâm, dày vò, bất hạnh“

Ngọc Hà - vợ trẻ của NSND Công Lý vừa chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Ngọc Hà bày tỏ, cô thường đăng tải những bức ảnh vui tươi, rạng rỡ, không than vãn bởi không muốn lan tỏa những điều tiêu cực, khiến mọi người mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng vì thể hiện sự lạc quan, cô bị "người quen biết" "đá đểu". Ngọc Hà bày tỏ: "Nếu tôi than thở tôi khổ quá, tôi nghèo quá. Như vậy, là tôi đang lan toả năng lượng tiêu cực đến mọi người. Hà cớ gì tôi phải làm điều đó khiến mọi người mệt mỏi vì mình! Còn khi tôi up những bức ảnh vui tươi, rạng rỡ và đầy hạnh phúc sẽ có người đi comment dạo, đá đểu tôi và cả anh Lý. Người dưng tôi không nói nhưng lại là chính người quen biết. Và thậm chí còn có một số chắc họ mong anh Lý và tôi cứ mãi bị vùi dập". Vợ Công Lý chia sẻ: "Anh Lý đột quỵ, anh Lý ốm gần 2 năm. Người khổ tâm đầu tiên là anh Lý. Anh ấy đang sống những ngày khổ tâm, dày vò và bất hạnh. Một nghệ sĩ diễn xuất từ hình thể đến đài từ. Vậy mà nhìn xem, hãy nhìn anh Lý đang trải qua những điều gì vậy? Đến một người dưng gặp ở sân bay họ còn xót xa. Trên TikTok có người gặp ở Nhật quay clip, đăng lên mạng xã hội, một người dưng họ còn thương. Nói gì những người 'đã từng'". Vợ Công Lý bảy tỏ, cô lực bất tòng tâm chỉ ở bên chăm sóc, chứ không thể gánh bệnh thay chồng. Đặc biệt, Ngọc Hà còn tiết lộ, thời gian qua Công Lý tiếp tục gặp sự cố sức khỏe: "Người ta nói, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Mới tháng 8 vừa qua, anh Lý lại ốm, lại sốt giật, zona thần kinh rất nặng phải cấp cứu. Và ai là người chăm sóc? Và đau đớn cũng mình anh Lý chịu đựng mà cố gắng". Vợ NSND Công Lý cũng bày tỏ sự bức xúc: "Khi tôi nói lời cảm ơn người giúp mình, đến với anh Lý trong giai đoạn này thì lại bị chửi là đồ thảo mai. Khi tôi lựa chọn tránh xa những thông tin độc hại thì lại cho rằng tôi là nguyên nhân khiến họ xa anh Lý. Tôi không tham lam bắt cả thế giới yêu mình. Vì ai cũng có khuyết điểm và có lẽ tôi cũng chưa đủ thông mình để làm hài lòng được tất cả mọi người". "Tôi cũng không dám kêu gọi từng người một hãy ôm lấy tôi và anh Lý. Nhưng tôi xin, nếu đã từng quen biết, nếu đã từng gọi anh Lý là hai tiếng "Đại Ca", nếu đã từng đặt chân đến gia đình nhà tôi thì xin đừng chà đạp đến gia đình tôi!", Ngọc Hà nhắn nhủ đến "người quen biết". Mới đây, Công Lý và Ngọc Hà tiếp tục sang Nhật. Đây là lần thứ 3 nam nghệ sĩ trở lại Nhật Bản để chữa bệnh. Trong chuyến đi, vợ Công Lý thường chia sẻ những khoảnh khắc của cặp đôi. Vợ NSND Công Lý từng chia sẻ, cả hai mang tâm trạng lo âu, tiền không dư giả, tiếng không biết, người thân không có khi sang Nhật chữa bệnh. Rất may, vợ chồng cô được quý nhân giúp đỡ. Sau các đợt điều trị tại Nhật Bản, sức khỏe của Công Lý đã tốt hơn rất nhiều. Trong thời gian Công Lý gặp vấn đề về sức khỏe, Ngọc Hà luôn bên cạnh động viên chăm sóc anh. "Cô Đẩu" cũng nỗ lực để trở lại sân khấu. Anh tham gia các vai phụ trong phim truyền hình và xuất hiện trong chương trình Táo quân 2023. Nam nghệ sĩ được đông đảo bạn bè đồng nghiệp, khán giả quan tâm, động viên chóng phục hồi sức khỏe để trở lại với nghề. Xem video "Đám hỏi nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà". Nguồn NVCC

Ngọc Hà - vợ trẻ của NSND Công Lý vừa chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Ngọc Hà bày tỏ, cô thường đăng tải những bức ảnh vui tươi, rạng rỡ, không than vãn bởi không muốn lan tỏa những điều tiêu cực, khiến mọi người mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng vì thể hiện sự lạc quan, cô bị "người quen biết" "đá đểu". Ngọc Hà bày tỏ: "Nếu tôi than thở tôi khổ quá, tôi nghèo quá. Như vậy, là tôi đang lan toả năng lượng tiêu cực đến mọi người. Hà cớ gì tôi phải làm điều đó khiến mọi người mệt mỏi vì mình! Còn khi tôi up những bức ảnh vui tươi, rạng rỡ và đầy hạnh phúc sẽ có người đi comment dạo, đá đểu tôi và cả anh Lý. Người dưng tôi không nói nhưng lại là chính người quen biết. Và thậm chí còn có một số chắc họ mong anh Lý và tôi cứ mãi bị vùi dập". Vợ Công Lý chia sẻ: "Anh Lý đột quỵ, anh Lý ốm gần 2 năm. Người khổ tâm đầu tiên là anh Lý. Anh ấy đang sống những ngày khổ tâm, dày vò và bất hạnh. Một nghệ sĩ diễn xuất từ hình thể đến đài từ. Vậy mà nhìn xem, hãy nhìn anh Lý đang trải qua những điều gì vậy? Đến một người dưng gặp ở sân bay họ còn xót xa. Trên TikTok có người gặp ở Nhật quay clip, đăng lên mạng xã hội, một người dưng họ còn thương. Nói gì những người 'đã từng'". Vợ Công Lý bảy tỏ, cô lực bất tòng tâm chỉ ở bên chăm sóc, chứ không thể gánh bệnh thay chồng. Đặc biệt, Ngọc Hà còn tiết lộ, thời gian qua Công Lý tiếp tục gặp sự cố sức khỏe: "Người ta nói, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Mới tháng 8 vừa qua, anh Lý lại ốm, lại sốt giật, zona thần kinh rất nặng phải cấp cứu. Và ai là người chăm sóc? Và đau đớn cũng mình anh Lý chịu đựng mà cố gắng". Vợ NSND Công Lý cũng bày tỏ sự bức xúc: "Khi tôi nói lời cảm ơn người giúp mình, đến với anh Lý trong giai đoạn này thì lại bị chửi là đồ thảo mai. Khi tôi lựa chọn tránh xa những thông tin độc hại thì lại cho rằng tôi là nguyên nhân khiến họ xa anh Lý. Tôi không tham lam bắt cả thế giới yêu mình. Vì ai cũng có khuyết điểm và có lẽ tôi cũng chưa đủ thông mình để làm hài lòng được tất cả mọi người". "Tôi cũng không dám kêu gọi từng người một hãy ôm lấy tôi và anh Lý. Nhưng tôi xin, nếu đã từng quen biết, nếu đã từng gọi anh Lý là hai tiếng "Đại Ca", nếu đã từng đặt chân đến gia đình nhà tôi thì xin đừng chà đạp đến gia đình tôi!", Ngọc Hà nhắn nhủ đến "người quen biết". Mới đây, Công Lý và Ngọc Hà tiếp tục sang Nhật. Đây là lần thứ 3 nam nghệ sĩ trở lại Nhật Bản để chữa bệnh. Trong chuyến đi, vợ Công Lý thường chia sẻ những khoảnh khắc của cặp đôi. Vợ NSND Công Lý từng chia sẻ, cả hai mang tâm trạng lo âu, tiền không dư giả, tiếng không biết, người thân không có khi sang Nhật chữa bệnh. Rất may, vợ chồng cô được quý nhân giúp đỡ. Sau các đợt điều trị tại Nhật Bản, sức khỏe của Công Lý đã tốt hơn rất nhiều. Trong thời gian Công Lý gặp vấn đề về sức khỏe, Ngọc Hà luôn bên cạnh động viên chăm sóc anh. "Cô Đẩu" cũng nỗ lực để trở lại sân khấu. Anh tham gia các vai phụ trong phim truyền hình và xuất hiện trong chương trình Táo quân 2023. Nam nghệ sĩ được đông đảo bạn bè đồng nghiệp, khán giả quan tâm, động viên chóng phục hồi sức khỏe để trở lại với nghề. Xem video "Đám hỏi nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà". Nguồn NVCC