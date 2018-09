Ninh Dương Lan Ngọc, Midu đua nhau làm "thảm họa" mới của Vpop?

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức ra mắt MV Gái già tuyển phi công, đánh dấu cho việc đá chéo sân sang lĩnh vực ca hát sau khi thành công ở mảng điện ảnh. Ngay từ những ngày đầu công bố, cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ về giọng hát của Ninh Dương Lan Ngọc và cho rằng đây sẽ là " thảm họa" mới của Vpop . Nguyên nhân xuất phát từ chất giọng "chua lè" và phá nát hit được cô nàng liên tục thể hiện trong các chương trình trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên nên "yên vị" ở vai trò diễn xuất và không nên bén mảng sang ca hát để tránh bị gạch đá. Trước những lời phản đối từ phía khán giả, Ninh Dương Lan Ngọc khá bình thản và không bày tỏ sự tức giận.

Người đẹp họ Ninh cho biết cô ra sản phẩm âm nhạc chỉ là vui và hoàn toàn không có ý định lấn sân ca hát chuyên nghiệp. Không những thế, "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh Việt cho rằng giọng hát của mình cũng dễ nghe chứ không đến mức thảm họa.

“Điều gì đến thì nó phải đến. Ở thời điểm này do niềm đam mê âm nhạc trỗi dậy quá mạnh mẽ và may mắn tìm được bài hát phù hợp nên Ngọc mới quyết định thực hiện. Hi vọng mọi người hãy xem đây như lời tri ân của Ngọc, cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua.