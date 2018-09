Những nàng mẫu tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp khiếm khuyết

Dù là chân dài nổi tiếng thế giới nhưng Cara Delevingne lại mắc căn bệnh vẩy nến khiến làn da mất thẩm mỹ. Cô bị tổn thương da ở khắp vùng lưng và hai cánh tay. Siêu mẫu trẻ cho biết bệnh vảy nến của cô do sự căng thẳng gây nên và chỉ xảy ra trong suốt các tuần lễ thời trang. Nhiều người đồn thổi cô sẽ bỏ nghề, nhưng đến hiện tại, Cara Delevingne vẫn hoạt động rất tích cực. Người đẹp hiện nay đang sở hữu lượng fan khủng với hơn 41 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Sở hữu những chiếc răng cửa to và thưa thớt khiến Lara Stone lọt vào mắt xanh của các nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế lớn. Chân dài Hà Lan tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein, Versace, Givenchy và Louis Vuitton. Bên cạnh đó, cô từng làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm cao cấp L’Oreal Paris. Siêu mẫu Elle Macpherson có vóc dáng hoàn hảo, đặc biệt là đôi chân dài, thon gọn của cô vẫn được ca ngợi là tuyệt phẩm. Tuy nhiên siêu mẫu lại sở hữu bàn chân "ngoại cỡ", với size chân 12 (tương đương 42 - 43). Với biệt danh “The body”, bất chấp năm tháng, Elle Macpherson vẫn tiếp tục là biểu tượng của làng mẫu thế giới. Laura O'Grady là người mẫu đến từ xứ sở Ireland và tạo dựng nên tên tuổi vững chắc khi biến nhược điểm cơ thể thành thế mạnh. Khi còn nhỏ, cô bị bạn bè trêu chọc bởi đôi tai nhô ra bất thường như tai dơi. Tuy nhiên, cơ duyên đưa cô vào làng mẫu, trở thành chân dài sở hữu vẻ đẹp rất lạ. Nhờ điểm "xấu lạ" này mà Laura trở thành gương mặt của các thương hiệu thời trang nổi tiếng. "Nữ thần tượng đồng” Iman Mohamed Abdulmajid là một trong những người mẫu da màu thành công nhất thế giới. Dù với khuyết điểm là phần cổ dài và trán to hơn bình thường nhưng cô vẫn trở thành nàng thơ của các thương hiệu thời trang. Nhà thiết kế người Mỹ Michael Kors từng hết lời ca ngợi: “Iman là một hiện tượng thời trang duy nhất và sẽ không bao giờ lặp lại.” Siêu mẫu áo tắm Kristy Hinze xinh đẹp, quyến rũ nhưng sở hữu chiếc mũi to bất thường khác lạ với tiêu chuẩn nét đẹp của làng thời trang. Chính vẻ đẹp không hoàn hảo đó lại là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều nhà thiết kế cũng như nhiếp ảnh gia. "Báo đen" Naomi Campbell nhiều lần khốn khổ khi bị ống kính máy ảnh chộp được hình ảnh mái tóc trơ trụi, xơ xác và rụng rất nhiều. Mắc bệnh rụng tóc, cô thường phải chọn kiểu tóc ép hoặc sấy phồng để che khuyết điểm này mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc dùng hóa chất, nối tóc liên tiếp trong một thời gian là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc. Với tính chất công việc của mình, dù đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ nhưng các người mẫu luôn phải đi giầy cao gót khi chụp hình, trình diễn thời trang. Những đôi giầy cao gót khiến họ không chỉ bị đau nhức, xướt chân mà còn ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn lẫn hệ xương của người mẫu. Dù sở hữu đôi chân kém hoàn hảo nhưng Chrystal Copland vẫn tự tin tỏa sáng trên sàn diễn. Padma Lakshmi trong một tai nạn xe hơi thời thiếu niên đã khiến cô có một vêt sẹo khâu dài hơn 17 cm ở cánh tay phải. Nhưng vượt qua mặc cảm cơ thể, cô hiện đang là người mẫu nổi tiếng của các hãng thời trang danh giá như Ralph Lauren, Gucci,... Ngoài làm người mẫu, cô còn là MC được yêu thích của chương trình “Domenica In” của Ý. Đồng thời, cô cũng là tác giả của hai cuốn sách hướng dẫn nấu ăn nổi tiếng. Người đẹp được giới truyền thông, nghệ sĩ đánh giá là mẫu phụ nữ đa tài. Winnie Harlow là một trong những thí sinh của chương trình America’s Next Top Model mùa thứ 21. Winnie Harlow sở hữu dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng có vẻ ngoài khác biệt vì bị bệnh bạch biến. Đây là loại bệnh mất sắc tố da, làm xuất hiện những đốm trắng loang dần khắp cơ thể. Được đề cử “Người mẫu của năm” tại Lễ trao giải Thời trang 2017, Winnie Harlow thể hiện sự đam mê, sự cá tính và hình ảnh cơ thể tích cực. Cô hiện đang là đại sứ thương hiệu của hãng thời trang đình đám Tommy Hilfiger. Dù sở hữu thân hình "đồ sộ", Ashley Graham đang là một trong những người mẫu béo đình đám nhất hiện nay. Người đẹp nước Mỹ là gương mặt đại diện của nhiều chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hiệu lớn và từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang như Vogue, Harper Bazaar, Glamour, Latina… Trong năm qua, Ashley Graham đã tỏa sáng rực rỡ tại Tuần lễ Thời trang New York 2019. Chân dài trẻ tuổi đến từ Arizona, Mỹ Kelly Mittendorf lại gây chú ý bởi một dung nhan kỳ lạ, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Khuôn mặt nhiều tàn nhang, đôi mắt xếch dữ tợn, cánh mũi to, Kelly dường như hội tụ tất cả những điểm khiếm khuyết trên gương mặt. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp xấu lạ đã mang đến cho cô gái 18 một sức hút lạ kỳ, có thể khiến người khác nhìn mãi không chán. Cô tham gia chiến dịch quảng cáo của Prada,trình diễn catwalk cho Topshop Unique, Marc Jacobs và Giles.

