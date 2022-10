Những nàng hậu Vbiz ngoài 30 tuổi đang "độc thân vui vẻ"

Là những bóng hồng đình đám của làng hương sắc Việt, chuyện cưới xin của các nàng hậu được người hâm mộ rất quan tâm. Tuy nhiên, nhiều mỹ nhân vẫn mặc kệ bạn bè lên xe hoa, thản nhiên vui vẻ với cuộc sống độc thân.



Mai Phương Thuý muốn làm cô dâu U50

Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Đến nay đã 16 năm, cô vẫn giữ được sức hút lớn, nhan sắc ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Cô còn là nữ doanh nhân thành đạt.

Tuy nhiên, "Mai Phương Thúy mãi không chịu lấy chồng" là chủ đề mà người hâm mộ nói đến nhiều những năm qua. Phát chán với những câu hỏi liên quan đến việc kết hôn, Mai Phương Thúy từng trả lời rõ ràng: "Tôi không khuyên bạn nào bỏ gia đình, con cái. Các bạn cũng đừng khuyên tôi phải lấy chồng. Bạn cần sự động viên, ủng hộ cho mỗi lựa chọn làm hoặc không làm gì, tôi cũng thế!".

Xinh đẹp, giàu có nhưng Mai Phương Thuý vẫn chưa chịu lấy chồng.

Hiện tại, dù đã 34 tuổi nhưng nàng hậu chưa tiết lộ danh tính hay hình ảnh “nửa kia”. Cô từng nói ý định sẽ lấy chồng trong năm 2019, nhưng sau đó bác bỏ và khẳng định trước năm 2024 sẽ không lập gia đình. Có lần nàng hậu cho hay, cô dự tính kết hôn trước tuổi 40, tuy nhiên "nếu không được nữa thì sẽ làm cô dâu U50 cho mọi người trầm trồ".



Thuỳ Dung sống độc thân ở Mỹ

Sinh năm 1990, Thuỳ Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 khi mới 18 tuổi. Suốt thời gian đương nhiệm lẫn sau đó, Thùy Dung chọn cách sống khép kín. Cũng giống như Mai Phương Thúy, Thùy Dung hiện tại vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân.

Nhiều người nhắc Thùy Dung đã đến tuổi lấy chồng nhưng cô tỏ ra bình thản: "Gia đình tôi cũng không áp đặt. Tôi là con út, không bị giục lấy chồng. Trong nhà, tôi vẫn là rốn vũ trụ, có quyền lực lắm".

Thuỳ Dung vẫn chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 32.

Từ tháng 7/2019, Thùy Dung quyết định sang Mỹ để định cư cùng gia đình, chỉ thi thoảng về nước dự sự kiện của bạn bè thân thiết. Ở Mỹ, nàng hậu giúp gia đình quản lý việc kinh doanh, thời gian rảnh được dành để tập gym, yoga, thiền, học ngoại ngữ và thi thoảng gặp gỡ bạn bè.

Thùy Dung chia sẻ, mẫu đàn ông lý tưởng của cô là người “có học thức, cư xử đàng hoàng, giàu nghèo không quan trọng nhưng phải là người tử tế, có sự tự trọng; giàu cũng không bao giờ nói mình là đại gia”.

H'Hen Niê vẫn bận kiếm tiền

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cuộc sống H'Hen Niê bước sang một trang mới. Thành công và nổi tiếng nên chuyện tình cảm của nàng hậu được khán giả rất quan tâm.

H'Hen Niê vẫn muốn dành thời gian cho công việc.

Người đẹp 30 tuổi đang có mối tình đẹp với bạn trai nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, H'Hen Niê từng tiết lộ cô vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn. Trong một lần hiếm hoi được hỏi về ý định làm đám cưới, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự: “Xin thưa là còn lâu lắm, tại vì H’Hen phải đi kiếm tiền. Còn lâu lắm mọi người ơi, nên đừng hối H'Hen lấy chồng nhé, H'Hen còn trẻ lắm”.



Hoàng My không muốn lấy chồng, sinh con

Trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Cô từng có mối tình với Phillip Nguyễn - con trai thứ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi chia tay, Hoàng My rút khỏi làng giải trí một thời gian dài, sang Israel học ngành đạo diễn. Kể từ đó tới nay, Hoàng My gần như kín tiếng về chuyện yêu đương.

Ở tuổi 33, Hoàng My theo đuổi hình tượng phụ nữ xinh đẹp và độc lập.

Bước sang tuổi 33, Hoàng My vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và giữ vững phong độ nhan sắc. Á hậu từng tuyên bố cô không muốn kết hôn hay sinh con mà muốn dành thời gian để đầu tư vào bản thân, gia đình. Chia sẻ về chuyện tình yêu, cô nói: "Tôi ở hiện tại chỉ muốn hướng tình yêu cho những mảnh đời đang cần mình, như một sự an ủi, một nguồn động lực, và tình yêu cho mẹ thiên nhiên".



Một lần được fan hỏi "Chị My tới ngày nào theo chồng vậy chị?", Vũ Hoàng My một lần nữa khẳng định: "Chị đã nói là chị không lấy chồng rồi. Đừng hỏi".