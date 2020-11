Lộ nhan sắc khi đi học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Thị Hà (SN 2001) - một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đầy tiềm năng. Cô nàng lựa chọn phong cách trẻ trung, đơn giản đồng thời khoe được vóc dáng nổi bật. Khi còn đi học, dù không trang điểm hay ăn mặc cầu kì khi đến trường nhưng Hà vẫn gây ấn tượng với gương mặt khả ái và nụ cười rạng rỡ. Lúc đi học, Phạm Thị Phương Quỳnh (SN 2000) khá giản dị với mái tóc đen dài, buông xoã. Nhưng khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2020, cô nàng lại cho thấy sự sắc sảo và già dặn. Doãn Hải My được đánh giá là thí sinh hot nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài việc bị nghi hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, cô nàng này cũng có sự thay đổi không nhỏ so với khi còn đi học. Sắc sảo hơn, quyến rũ hơn là những điểm dễ nhận thấy ở Hải My trên đường đua nhan sắc. Nhưng ở kiểu nào thì cô nàng vẫn nhận được sự chú ý và quan tâm cực lớn từ dân tình. Nguyễn Hà My - Hoa khôi ĐH Ngoại thương duy trì phong độ nhan sắc, toả sáng cả lúc ở trường lẫn trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Trên trang cá nhân của mình, không thiếu những bức ảnh vô cùng xinh đẹp của Hà My khi còn đi học được cô nàng đăng tải. Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng là cái tên đáng gờm trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Theo nhận xét của nhiều người, dường như không suy chuyển chút nào giữa lúc đi học và đi thi Hoa hậu của Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Ngoài việc dự thi với mái tóc ngắn, Nguyễn Thị Cẩm Đan cũng thay đổi ít nhiều so với lúc còn đi học. Theo nhiều người, sự thay đổi của Cẩm Đan có thể đến từ việc trang điểm kĩ càng. Nhưng khác biệt nhất của cô nàng so với đi học chắc chắn là thần thái. Mời quý độc giả xem video: Ở nhà với hoa hậu H'Hen Niê - H'HEN NIÊ STAY AT HOME - Nguồn: Cafe sáng với VTV3

