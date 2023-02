Các con đáng yêu của anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã lập gia đình. Quốc Cơ kết hôn với MC Hồng Phượng. Vợ chồng Quốc Cơ có hai người con: Vĩ Lâm (sinh năm 2016) và Khả Vy (sinh năm 2020). Con gái Quốc Cơ càng lớn càng đáng yêu. Khi rảnh rỗi, Quốc Cơ luôn cố gắng giúp vợ chăm các con. Quốc Cơ dạy các con làm xiếc từ khi các bé còn rất nhỏ. Khi con gái còn nhỏ, Quốc Cơ đã nâng con gái lên và giữ thăng bằng chỉ với 1 tay. “Động tác trông có vẻ mạo hiểm nhưng tôi đã chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng để giữ an toàn cho con”, anh chia sẻ trên Dân Việt. Con trai Quốc Cơ bắt đầu làm xiếc từ rất sớm. MC Hồng Phượng khuyến cáo, các động tác vợ chồng cô hướng dẫn cho con được thực hiện bởi người có chuyên môn và đã được nghiên cứu kỹ để đảm bảo an toàn cho bé, khán giả không nên tự bắt chước tập ở nhà. Quốc Nghiệp kết hôn với nữ ca sĩ Ngọc Mai. Cặp đôi có hai người con: Hùng Tâm (sinh năm 2016) và Tâm An (sinh năm 2018). Trong mắt Quốc Nghiệp, con trai rất quậy và gương mặt hiếu động từ ngày xưa nhưng rất đáng yêu còn con gái hồn nhiên, dễ thương. Hai nhóc tì nhà Quốc Nghiệp rất yêu thương nhau. Quốc Nghiệp cũng dạy các con làm xiếc từ nhỏ. Hùng Tâm và Tâm An thể hiện khả năng xoạc ngang. Con trai Quốc Nghiệp rất dạn dĩ khi diễn xiếc bởi cậu nhóc đã biểu diễn cùng ba rất nhiều lần.Con gái Quốc Nghiệp cũng yêu thích tập luyện xiếc. Anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tập luyện cùng các con. Xem video "Nghẹt thở với tiết mục của anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trong bán kết Britain's Got Talent 2018". Nguồn Color man

