Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tài năng ra sao được xét tặng danh hiệu NSND?

Quốc Cơ- Quốc Nghiệp vừa lọt vào danh sách các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Chia sẻ với Zing, Quốc Cơ cho biết, anh và Quốc Nghiệp xúc động trước thông tin đủ điều kiện xét danh hiệu NSND. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sinh ra trong một gia đình có truyền thống xiếc. Quốc Cơ tập xiếc từ năm 4 tuổi còn Quốc Nghiệp bắt đầu tập từ năm 5 tuổi. Năm 1999, cặp anh em ruột này chính thức biểu diễn xiếc chuyên nghiệp. Trong khi Quốc Cơ làm trụ đỡ ở phía dưới thì Quốc Nghiệp giữ thăng bằng ở phía trên. Theo Tiền Phong, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bắt đầu gây chú ý với tiết mục “Sức mạnh đôi tay”. Cả hai từng 2 lần giành HCV với tiết mục này tại Liên hoan Xiếc Việt Nam năm 2009 và 2010, không dưới 10 HCV, HCB và nhiều giải thưởng uy tín khác tại đấu trường quốc tế chỉ trong 2 năm 2012 và 2013. Ảnh: Người lao động Cuối năm 2016, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guiness thế giới khi chồng đầu, giữ thăng bằng đi hết 90 bậc thang trong 52 giây tại nhà thờ ở Tây Ban Nha. Tiết mục phá vỡ kỷ lục trước đó được xác lập bởi hai người Trung Quốc đi hết 26 bậc trong một phút vào năm 2014. Sau khi xác lập kỷ lục Guiness thế giới, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cùng tham gia chương trình của Đức mang tên Showtime. Tại chương trình này, hai anh em nghệ sĩ xiếc thực hiện những màn chống đỡ, nâng đẩy đẹp mắt và giành vị trí á quân. Năm 2018, dù chỉ lọt top 5 Britain's Got Talent nhưng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn tỏa sáng, được nhiều khán giả Việt lẫn khán giả nước ngoài yêu mến bởi màn biểu diễn đỉnh cao. Ảnh: Zing Quốc Cơ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 28 tuổi. Trong khi đó, Quốc Nghiệp được trao danh hiệu NSƯT khi mới 27 tuổi. Cả hai từng trở thành Công dân trẻ tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh năm 2012. Đằng sau sự thành công là sự khổ luyện trong nhiều năm qua của anh em nghệ sĩ xiếc. Mỗi ngày, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp dành 8 tiếng tập luyện cùng nhau. Sau 2 năm, thời gian giảm còn 6 tiếng. Đến nay, cả hai luôn dành ít nhất 4 tiếng tập luyện. Trong quá trình biểu diễn, hai anh em nghệ sĩ từng gặp không ít tai nạn. Quốc Cơ từng tiết lộ, Quốc Nghiệp 3 lần suýt mất mạng do tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện tiết mục chồng đầu vào năm 2009, 2011 và 2012. Xem video "Nghẹn thở với tiết mục của anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trong bán kết Britain's Got Talent 2018". Nguồn Color man

