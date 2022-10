Những Hoa hậu, Á hậu lên xe hoa ngay sau đăng quang

Thu Ngân - Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu - Trần Thị Thu Ngân, sinh năm 1996 ở Hải Phòng. Cô đoạt danh hiệu hoa hậu vào tháng 8/2016, khi đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Thu Ngân vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc của cuộc thi để đạt ngôi vị Hoa hậu. Cô gây ấn tượng với khả năng giao tiếp lưu loát tiếng Anh và Pháp.

Hoa hậu Thu Ngân và ông xã doanh nhân kết hôn khi cô mới 19 tuổi. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên ngay sau khi đăng quang không lâu, Thu Ngân quyết định không hoạt động showbiz mà đi đến hôn nhân với ông xã doanh nhân hơn cô 19 tuổi. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng hồi tháng 1/2017.



Tháng 6/2022, Hoa hậu Thu Ngân bất ngờ xác nhận đã chia tay nam doanh nhân hơn tuổi sau thời gian gắn bó. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp cho biết trước khi hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu năm 2021, cô và ông xã đã ly thân một năm, cả hai đồng thuận ly hôn.

Hoa hậu Thu Ngân chọn cuộc sống lặng lẽ sau khi ly hôn. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Thu Ngân và chồng cũ đã chờ đến thời điểm thích hợp để công bố tin ly hôn tới công chúng vì sợ ồn ào, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hậu ly hôn, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 lựa chọn cuộc sống lặng lẽ, không có ý định quay trở lại với nghệ thuật. Thời gian rảnh rỗi, cô nghiên cứu kiến thức về Phật pháp, nhân tướng học, đi du lịch…

Ngô Trà My - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2015

Ngô Trà My sinh năm 1992, cô tốt nghiệp Đại học Thăng Long, chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Năm 2015, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đoạt danh hiệu Á hậu 1. Chưa đầy 1 năm sau, vào tháng 3/2016, Trà My gây bất ngờ khi lên xe hoa với bạn trai tên Lê Hoàn, là doanh nhân trẻ, hơn cô 13 tuổi và là đại gia nổi tiếng đất Hải Dương. Được biết, cả hai có dịp quen biết sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Á hậu Trà My. (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn, Trà My không tham gia showbiz. Cô dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Thỉnh thoảng, người đẹp mới tham dự vài sự kiện trong làng giải trí. Trên trang cá nhân, Á hậu Trà My thường khoe cuộc sống sang chảnh, xa hoa viên mãn bên gia đình nhỏ khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Dù là một doanh nhân thành đạt, bận rộn với công việc kinh doanh nhưng doanh nhân Lê Hoàn - chồng Á hậu Trà My luôn dành thời gian buổi tối bên cạnh gia đình.



Thời điểm Á hậu Trà My đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (bên phải). (Ảnh: ST)

Từng chia sẻ với báo chí về ông xã doanh nhân, Ngô Trà My cho hay: "Kết hôn với người lớn hơn mình 13 tuổi đồng nghĩa với việc anh ấy là một người đàn ông rất trưởng thành. Anh rất nhẹ nhàng chỉ cho tôi những thiếu sót và sai lầm do ít va chạm nên không có nhiều kinh nghiệm sống".



Ngô Thanh Thanh Tú - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016

Ngô Thanh Thanh Tú năm 1994, là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô chính là em gái ruột của Á hậu Ngô Trà My. Tháng 12/2018, Á hậu Thanh Tú công khai tin kết hôn với ông chủ tập đoàn điện máy lớn Hà thành hơn cô 16 tuổi. Giống chị gái, Thanh Tú cũng kết hôn năm 24 tuổi. Sau khi kết hôn, Á hậu Thanh Tú cũng có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng đại gia. Trước khi cưới Thanh Tú, ông Nguyễn Thành Phương đã từng kết hôn và có 2 con riêng.

Á hậu Thanh Tú bên ông xã doanh nhân. (Ảnh: FBNV)

Sau 6 tháng kết hôn, Á hậu Thanh Tú hạ sinh quý tử đầu lòng và đón con thứ hai sau 3 năm tiếp theo. Sau khi kết hôn và sinh con, Thanh Tú rời showbiz và chỉ tham dự một số sự kiện do tập đoàn của chồng tổ chức. Phần lớn thời gian, người đẹp 9X chăm sóc tổ ấm nhỏ và đi du lịch cùng chồng.



Làm vợ đại gia, Thanh Tú có cuộc sống sung túc với nhà đẹp, xe sang và hàng hiệu phủ đầy người. Ông xã Á hậu là người lãng mạn, ngọt ngào. Anh thường xuyên tặng hoa, quà hoặc tổ chức những bữa tiệc hoành tráng để gây bất ngờ cho vợ vào những dịp kỷ niệm đặc biệt.

Nhan sắc Ngô Thanh Thanh Tú sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. (Ảnh: ST)

Chia sẻ về chồng hơn tuổi, Thanh Tú cho biết cả hai dù chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn luôn hòa hợp và thấu hiểu nhau: “Tôi thấy anh đã có địa vị tốt nhưng vẫn rất bình dị, gần gũi nên chắc sẽ phù hợp với mình. Vì bản thân tôi cũng là một cô gái không thích xa hoa, phù phiếm, chỉ thích những thứ giản dị”.



Tường San - Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2019

Tường San là người đẹp sinh năm 2000, đăng quang Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2019. Cô ghi điểm với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Tường San sở hữu chiều cao 1,71m cùng ngoại hình nuột nà. Với thành tích ấn tượng trong nước, Tường San được cử tham dự Miss International 2019 và đạt thành tích Top 8 chung cuộc cùng giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Tường San bật khóc khi được bố dẫn vào lễ đường. (Ảnh: FBNV)

Sau những thành tích gặt hái được trên đấu trường sắc đẹp, Á hậu Tường San khiến khán giả bất ngờ khi quyết định lên xe hoa vào tháng 11/2020, thời điểm người đẹp vừa tròn 20 tuổi. Chồng của người đẹp sinh năm 2000 hơn cô 9 tuổi tên Nguyễn Đức Anh. 4 tháng sau đám cưới linh đình, Tường San để lộ vòng 2 lùm lùm trong sự kiện. Đến tháng 9/2021, Tường San tái xuất, ngầm xác nhận đã sinh con đầu lòng.



Tường San quyết định kết hôn khi vừa gặt hái thành tích tại các đấu trường nhan sắc. (Ảnh: FBNV)

Sau khi sinh con đầu lòng, người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ vững vóc dáng thon thả, tràn đầy năng lượng. Từ khi lập gia đình, Á hậu Tường San cũng dần ít xuất hiện tại các sự kiện cũng như các hoạt động của showbiz Việt. Đây cũng là điều cô từng chia sẻ về những dự định sau khi kết hôn. Theo đó, Á hậu Tường San cho biết, cô sẽ hạn chế tham gia hoạt động showbiz: "Ông xã không ép buộc tôi phải dừng showbiz nhưng chắc chắn tôi sẽ không hoạt động nhiều".



Thuý An - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018

Thúy An sinh năm 1998, cô đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 bởi nhan sắc xinh đẹp, hình thể gợi cảm và ứng xử ấn tượng. Năm 2019, Thuý An đại diện Việt Nam lên đường "chinh chiến" tại Hoa hậu Liên lục địa 2019.

Á hậu Thuý An đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. (Ảnh: ST)

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Á hậu Thúy An bất ngờ thông báo về chuyện đã có bạn trai. Thúy An và ông xã Ngọc Duy quen biết nhau từ giữa năm 2017 qua sự giới thiệu của một người bạn. Đến đầu 2018, họ chính thức tìm hiểu nhau và gắn bó.

Giữa tháng 11/2020, cô chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được bạn trai cầu hôn, Thuý An đã vô cùng cởi mở chia sẻ mối quan hệ với công chúng. Hồi tháng 1/2021, vợ chồng Ngọc Duy - Thúy An tổ chức lễ rước dâu tại Kiên Giang. Họ gây chú ý với hình ảnh di chuyển bằng xuồng và cô dâu nhận quà cưới hơn 13 cây vàng.

Á hậu Thuý An và ông xã tại đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (Ảnh: FBNV)

Được biết, ông xã Á hậu Thuý An sinh năm 1987, lớn hơn vợ 10 tuổi. Anh từng tốt nghiệp tiến sĩ và sống ở nước ngoài 12 năm trước khi trở về Việt Nam. Á hậu Thuý An và ông xã hiện đang có cuộc sông vô cùng viên mãn, hạnh phúc.