Choáng váng với mức học phí "khủng" của em trai Á hậu Huyền My

Nguyễn Trần Việt Anh - em trai Á hậu Huyền My, sinh năm 2K3 từng gây sốt với khoảnh khắc lần đầu tiên xuất hiện cùng chị mình bởi gương mặt "baby boy". Ngay từ khi còn bé, em trai Á hậu Huyền My đã lẽo đẽo theo chị từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cho tới các sự kiện lớn nhỏ. Bở vậy, mỗi lần Việt Anh xuất hiện trên MXH là netizen rần rần đứng ngồi không yên. Mới đây, nàng Á hậu đăng tải hình ảnh cả gia đình chúc mừng em trai tốt nghiệp cấp 3 cùng dòng chia sẻ: "Vậy là chú bé nhà tui đã học hết cấp 3, chính thức làm người lớn, chuẩn bị thi Đại học thật tốt nha". Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, ngoài lời khen ngợi cho ngoại hình như "soái ca" của em trai Huyền My, ai nấy cũng đều choáng váng khi biết được trường học cậu bạn vừa tốt nghiệp. Theo đó, Việt Anh từng theo học tại trường quốc tế Hà Nội Academy, chỉ tính riêng học phí mỗi năm đã lên tới hơn 142 triệu đồng. Ngoài ra, Việt Anh còn sở hữu thành tích "khủng" trong học tập như đạt danh hiệu học sinh Giỏi của trường, hoàn thành chương trình THPT và đang chuẩn chị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào đầu tháng 7 tới. Không còn là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào, giờ đây Việt Anh đã trưởng thành hơn, ngoại hình "lột xác" hơn nhiều khiến hội chị em "đổ đứ đừ". Huyền My từng chia sẻ em trai không có ý định dấn thân vào các lĩnh vực nghệ thuật. Cậu bạn lại có niềm yêu thích với khảo cổ, nghiên cứu về khủng long từ nhỏ. Khi lớn lên, Việt Anh lựa chọn theo học để trở thành một kiến trúc sư. Cũng đã rất lâu rồi, Việt Anh không còn "kè kè" đi theo chân chị gái ở các sự kiện, có thể là do tình hình dịch COVID-19 nên cả hai cũng không thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Có thể nói sau một thời gian vắng bóng trên trang cá nhân của chị gái thì lần này Việt Anh có một sự xuất hiện đầy trưởng thành. Cậu bé ngày nào giờ đã là chàng trai 18 tuổi điển trai và chững chạc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

Nguyễn Trần Việt Anh - em trai Á hậu Huyền My, sinh năm 2K3 từng gây sốt với khoảnh khắc lần đầu tiên xuất hiện cùng chị mình bởi gương mặt "baby boy". Ngay từ khi còn bé, em trai Á hậu Huyền My đã lẽo đẽo theo chị từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cho tới các sự kiện lớn nhỏ. Bở vậy, mỗi lần Việt Anh xuất hiện trên MXH là netizen rần rần đứng ngồi không yên. Mới đây, nàng Á hậu đăng tải hình ảnh cả gia đình chúc mừng em trai tốt nghiệp cấp 3 cùng dòng chia sẻ: "Vậy là chú bé nhà tui đã học hết cấp 3, chính thức làm người lớn, chuẩn bị thi Đại học thật tốt nha". Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, ngoài lời khen ngợi cho ngoại hình như "soái ca" của em trai Huyền My , ai nấy cũng đều choáng váng khi biết được trường học cậu bạn vừa tốt nghiệp. Theo đó, Việt Anh từng theo học tại trường quốc tế Hà Nội Academy, chỉ tính riêng học phí mỗi năm đã lên tới hơn 142 triệu đồng. Ngoài ra, Việt Anh còn sở hữu thành tích "khủng" trong học tập như đạt danh hiệu học sinh Giỏi của trường, hoàn thành chương trình THPT và đang chuẩn chị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào đầu tháng 7 tới. Không còn là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào, giờ đây Việt Anh đã trưởng thành hơn, ngoại hình "lột xác" hơn nhiều khiến hội chị em "đổ đứ đừ". Huyền My từng chia sẻ em trai không có ý định dấn thân vào các lĩnh vực nghệ thuật. Cậu bạn lại có niềm yêu thích với khảo cổ, nghiên cứu về khủng long từ nhỏ. Khi lớn lên, Việt Anh lựa chọn theo học để trở thành một kiến trúc sư. Cũng đã rất lâu rồi, Việt Anh không còn "kè kè" đi theo chân chị gái ở các sự kiện, có thể là do tình hình dịch COVID-19 nên cả hai cũng không thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Có thể nói sau một thời gian vắng bóng trên trang cá nhân của chị gái thì lần này Việt Anh có một sự xuất hiện đầy trưởng thành. Cậu bé ngày nào giờ đã là chàng trai 18 tuổi điển trai và chững chạc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24