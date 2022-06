Á hậu Huyền My lộ ảnh hậu trường làm MC khiến fan "cười ngất"

Mới đây trên Facebook cá nhân, Á hậu Huyền My khoe hình ảnh đi tác nghiệp ở Hàn Quốc nhận được nhiều chú ý. Trong ảnh, Nguyễn Trần Huyền My diện set đồ thể thao năng động phối cùng áo khoác sành điệu. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cột tóc đuôi ngựa nhưng cô vẫn được khen xinh đẹp, rạng rỡ. "Như học sinh cấp 3", "Chẳng khác gì nữ sinh", "Quá trẻ và đẹp",... là những bình luận người hâm mộ để lại bên dưới bài viết của Huyền My. Trong chuyến công tác, Huyền My có buổi gặp gỡ phỏng vấn với bố của cầu thủ nổi tiếng Hàn Quốc Son Heung Min: "Không có Son Heung Min thì mình chụp với papa của Son nha". Đây không phải lần đầu tiên Huyền My chia sẻ về hình ảnh hậu trường công việc dẫn chương trình. Là MC cho chuyên mục thể thao, cô thường xuất hiện với phong cách giản dị, cơ bản như áo phông, quần jeans. Tuy nhiên, cũng có lần Huyền My khiến nhiều người bất ngờ với phong cách hầm hố khi diện giày đinh tán sành điệu. Trước khi dẫn, Huyền My tranh thủ ăn tạm bánh mì trong lúc chờ trang điểm, làm tóc. Cô nàng lựa chọn dáng ngồi hạn chế tối đa việc vụn bánh mì rơi làm bẩn bộ quần áo trắng tinh. Chưa hết, tư thế ngồi này của Huyền My khiến fan cười không ngớt vì nó quá độc đáo, tuy nhiên ai cũng thông cảm cho công việc của cô. Sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My trở thành cái tên được công chúng yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, luôn biết cách giữ hình ảnh, nói không với scandal và nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân. Hoạt động showbiz với nhiều vai trò nhưng Huyền My có niềm đam mê đặc biệt với nghề MC và từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, chương trình bình luận thể thao. Hồi tháng 8/2021, Huyền My chính thức trở thành BTV, MC của một kênh truyền hình chuyên về thể thao và nhận được nhiều ủng hộ của khán giả.

