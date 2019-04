Những câu chuyện buồn quanh sự ra đi của Anh Vũ

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào ngày 1/4 khi đang lưu diễn tại Mỹ. Nhờ sự giúp đỡ của các nghệ sĩ, gia đình Anh Vũ đưa thi hài của Anh Vũ về nước vào ngày 9/4. Đến sáng nay (ngày 12/4), Anh Vũ đã được an nghỉ tại nghĩa trang Phúc An Viên (Quận 9, TP HCM). Ảnh: VTC Đã có không ít những câu chuyện buồn xung quanh sự ra đi của Anh Vũ. Đầu tiên là tin đồn nghệ sĩ Hồng Vân tự ý kêu gọi quyên góp đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam. Trước thông tin trái chiều, gia đình Anh Vũ và Hồng Vân đều lên tiếng bác bỏ. Em gái nghệ sĩ Anh Vũ cho biết: “Em đã nói với chị Vân là chị giúp gia đình em với, đó là lời nói chân thành từ gia đình vì "lực bất tòng tâm". Gia đình em phải nhờ chị, nhờ anh Minh Nhí với những người trong giới, có tiếng nói. Thật sự em đã nhờ chị Vân". Về phía nghệ sĩ Hồng Vân, cô tâm sự, sau khi nghĩ bằng mọi giá đưa Anh Vũ về nước, cô đã xin phép mẹ của Anh Vũ để đứng lên kêu gọi quyên góp. "Sau một hồi má anh Vũ đồng ý, tôi mới dám lên kêu gọi", nữ nghệ sĩ khẳng định. Hà Phương cũng vướng tin đồn thất thiệt khi giúp đỡ gia đình Anh Vũ. Được biết, cô hứa sẽ hỗ trợ 100% chi phí đưa thi hài Anh Vũ về nước. Tuy nhiên, có tin đồn Hà Phương chưa chuyển số tiền như đã hứa. Hà Phương cực chẳng đã phải chụp hình ảnh phiếu chi 10.000 USD gửi cho nhà quàn ở Mỹ. Từ câu chuyện của Hà Phương và Hồng Vân, không ít người cảm thấy buồn khi tình nghĩa nghệ sĩ đáng lẽ được trân trọng lại bị một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ. Sau khi qua đời, Anh Vũ vướng những tin đồn trầm cảm, ế show hay mất vì tắm đêm. Phía bạn thân Anh Vũ - Leon Vũ đã phải lên tiếng đính chính. Leon Vũ khẳng định Anh Vũ không tắm khuya, về lý do Anh Vũ qua đời, phải 3-6 tháng sau mới có kết luận chính thức. Leon Vũ còn nói về tin đồn Anh Vũ ế show: “Anh Vũ vẫn đi show bên Mỹ đều đều, vẫn có show diễn đàng hoàng. Ví dụ, một người nghệ sĩ không có show, không ai khùng mua một tấm vé đi ra nước ngoài làm gì”. Đám tang của Anh Vũ tại Việt Nam cũng có không ít câu chuyện buồn. Trong lễ viếng, lễ di quan và lễ an táng, nhiều người dân đã chen lấn giành chỗ livestream, chụp ảnh, thậm chí cười đùa trong không khí tang thương. Ảnh: Vietnamnet Trong lúc tang gia bối rối, một số kẻ gian còn trà trộn móc túi, trộm đồ khách đến viếng. Bên cạnh đó, tình trạng chen lấn xô đẩy của đám đông cũng khiến gia đình Anh Vũ gặp khó khăn trong công tác tổ chức lễ tang. Ảnh: Yan Đến viếng Anh Vũ, nhiều nghệ sĩ đã bị đám đông vây lấy để chụp ảnh. Thậm chí, không ít người dân còn reo hò mỗi khi thấy nghệ sĩ. Ngoài ra theo nghệ sĩ Kim Xuân, trong đám tang của nghệ Anh Vũ, có nhiều người đã lợi dụng để xin tiền nghệ sĩ. Ảnh: Vietnammoi Thật đáng buồn trước những hành động thiếu ý của một bộ phận người dân xuất hiện trong tang lễ của Anh Vũ. Tuy nhiên, vẫn có không ít khán giả thực sự yêu mến Anh Vũ. Có những người từ Cà Mau, Tiền Giang lặn lội lên Sài Gòn để viếng Anh Vũ. Ảnh: Zing Xem video "Linh cữu của nghệ sĩ Anh Vũ di chuyển về nơi an táng". Nguồn Vietnamnet

