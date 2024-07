Những “bé rồng” đáng yêu mới chào đời của dàn sao Việt

Ngày 14/5, nữ diễn viên Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh Jimmy & Jenny bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: FB Phương Oanh - Shark Bình Phương Oanh và Shark Bình đã thực hiện IVF (thụ tinh nhân tạo) để có hai bé Jimmy - Jenny. Ảnh: FB Phương Oanh - Shark Bình Tối 16/5, siêu mẫu Hà Anh sinh con thứ 2 - bé trai Luca bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở TPHCM. Ảnh: FB Hà Anh Ngày 5/3, đúng vào ngày sinh nhật của mình, diễn viên Lan Phương hạ sinh con gái thứ hai - bé Mia Mai. Ảnh: FB Lan Phương Bé Mia nặng 3,8 kg và dài 52 cm khi chào đời. Bé có vẻ ngoài giống hệt bố. Ảnh: FB Lan Phương Ngày 18/5, diễn viên Thu Quỳnh sinh con gái thứ hai bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: FB Thu Quỳnh Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết, con gái nặng 3,1 kg lúc chào đời và được đặt tên là An. Ảnh: FB Thu Quỳnh Người đẹp Doãn Hải My sinh con đầu lòng vào tháng 5/2024 nhưng đến đầu tháng 6 khi con được đầy tháng mới thông báo tin vui. Ảnh: FB Doãn Hải My Á hậu Vũ Hoàng My sinh con gái đầu lòng vào ngày 5/4. Ảnh: FB Vũ Hoàng My Á hậu Hoàng My công khai có bạn trai từ tháng 2/2023 và con gái là quả ngọt của hai người sau một thời gian hẹn hò. Ảnh: FB Vũ Hoàng MyXem video: "Đám hỏi của Phương Oanh - Shark Bình". Nguồn Vietnamnet

Ngày 14/5, nữ diễn viên Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh Jimmy & Jenny bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: FB Phương Oanh - Shark Bình Phương Oanh và Shark Bình đã thực hiện IVF (thụ tinh nhân tạo) để có hai bé Jimmy - Jenny. Ảnh: FB Phương Oanh - Shark Bình Tối 16/5, siêu mẫu Hà Anh sinh con thứ 2 - bé trai Luca bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở TPHCM. Ảnh: FB Hà Anh Ngày 5/3, đúng vào ngày sinh nhật của mình, diễn viên Lan Phương hạ sinh con gái thứ hai - bé Mia Mai. Ảnh: FB Lan Phương Bé Mia nặng 3,8 kg và dài 52 cm khi chào đời. Bé có vẻ ngoài giống hệt bố. Ảnh: FB Lan Phương Ngày 18/5, diễn viên Thu Quỳnh sinh con gái thứ hai bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: FB Thu Quỳnh Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết, con gái nặng 3,1 kg lúc chào đời và được đặt tên là An. Ảnh: FB Thu Quỳnh Người đẹp Doãn Hải My sinh con đầu lòng vào tháng 5/2024 nhưng đến đầu tháng 6 khi con được đầy tháng mới thông báo tin vui. Ảnh: FB Doãn Hải My Á hậu Vũ Hoàng My sinh con gái đầu lòng vào ngày 5/4. Ảnh: FB Vũ Hoàng My Á hậu Hoàng My công khai có bạn trai từ tháng 2/2023 và con gái là quả ngọt của hai người sau một thời gian hẹn hò. Ảnh: FB Vũ Hoàng My Xem video: "Đám hỏi của Phương Oanh - Shark Bình". Nguồn Vietnamnet