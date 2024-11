Nữ DJ thi “Chị đẹp đạp gió 2024” sống giàu sang ở tuổi 29

Trương Tiểu My, hay còn được biết đến với nghệ danh DJ Mie, đang là cái tên "hot" trong làng giải trí Việt. Ảnh: FB DJ Mie Việc DJ Mie tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió" 2024 càng khiến khán giả thêm tò mò về cuộc sống của cô. Ảnh: FB DJ Mie Với ngoại hình xinh đẹp, khả năng trình diễn tốt và sự tự tin, nữ DJ Mie hứa hẹn là một trong những thí sinh nổi bật của chương trình. Ảnh: FB DJ Mie Song song với sự nghiệp thành công, DJ Mie còn có cuộc sống giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB DJ Mie Cách đây không lâu, Mie hé lộ mọi ngóc ngách trong căn nhà mới tậu. Cô chuyển sang nhà mới vào đầu tháng 10, giờ mới hoàn thiện việc sắp xếp, trang trí không gian sống. Ảnh: FB DJ Mie Căn nhà có thiết kế giống như trong các khu biệt thự liền kề, có sân vườn rộng, tầm nhìn thoáng và đảm bảo an ninh. Ảnh: FB DJ Mie Trong một lần chia sẻ, "chị đẹp" cho rằng bản thân không quá xuất sắc nhưng cô ý thức phấn đấu, bù đắp khuyết điểm bằng sự chăm chỉ. Ảnh: FB DJ Mie Năm 2020, cô từng gây chú ý khi tự tậu xe hơi, nhà 3-4 tỷ đồng bằng tiền tích góp. Ảnh: FB DJ Mie Hiện tại, cô có thu nhập ổn định nhờ công việc DJ, diễn xuất, KOL quảng cáo... Ảnh: FB DJ Mie Xuất thân từ một nghệ sĩ múa nhưng đến khi bước chân sang lĩnh vực âm nhạc, Mie mới gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: FB DJ Mie Cô từng đạt danh hiệu Miss DJ 2015, tham gia nhiều sân chơi như Tài năng DJ, The Remix 2017... Ảnh: FB DJ Mie Mie bắt đầu nổi tiếng từ Rap Việt mùa đầu tiên với biệt danh "búp bê DJ". Dòng nhạc sở trường của Mie là EDM. Ảnh: FB DJ MieXem video: Chân dung chị đẹp khiến dancer nam quên bài vì quá quyến rũ.

