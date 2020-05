Nhìn lại những cuộc tình ồn ào của hot girl Chi Pu

Năm 2010, hot girl Chi Pu công khai hẹn hò Cường Seven. Thời điểm đó, cả hai đều nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh:Vietnamnet Chuyện tình của Chi Pu và Cường Seven được ví như hoàng tử - công chúa thời hiện đại. Ảnh: Tiền Phong Công khai hẹn hò được 3 năm thì đôi trai tài gái sắc đường ai nấy đi khiến fan tiếc nuối. Ảnh: Vietnamnet Chi Pu và Cường Seven chia tay trong hòa bình. Hiện tại, tình cũ của Chi Pu hẹn hò Vũ Ngọc Anh. Ảnh: Lao động Đời tư của Chi Pu bắt đầu gây ồn ào khi cô vướng tin đồn yêu đồng giới với Gil Lê. Ảnh: Phụ nữ Năm 2013, Chi Pu và Gil Lê dính như sam trong các sự kiện hay đời thường. Cả hai mặc đồ đôi, có những cử chỉ khá thân thiết. Thậm chí, tháng 10/2013, cư dân mạng lan truyền bức ảnh cựu hot girl Hà thành và cựu thành viên nhóm nhạc X5 hôn nhau. Ảnh: Yan News Mối quan hệ giữa Chi Pu và Gil Lê tốn nhiều giấy mực khi cựu hot girl luôn úp mở về mối quan hệ với cô nàng cá tính của Vbiz. Ảnh: VTV Chi Pu từng chia sẻ, Gil Lê là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Ảnh: Dân Việt Chi Pu và Gil Lê cũng không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, hết yêu thương thắm thiết lại mâu thuẫn. Sau quá nhiều lần bị đồn đoán yêu đương với Gil Lê, Chi Pu cuối cùng cũng lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng ở mức độ bạn bè thân thiết. Ảnh: Khám phá Năm 2018, Chi Pu vướng tin đồn tình cảm rạn nứt với Gil Lê. Sau đó, đến năm 2019, Gil Lê bắt đầu thân thiết Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Zing Giữa tin đồn Gil Lê hẹn hò Hoàng Thùy Linh, Chi Pu gây chú ý khi bị nghi hủy theo dõi cả hai người này. Sau nghi vấn tình cảm rạn nứt với Gil Lê, Chi Pu liên tục lộ bằng chứng hẹn hò bạn diễn người Hàn Quốc Jin Ju Hyung. Trong một chương trình, Jin Ju Hyung cho biết rằng, anh và Chi Pu từng có "gì đó" với nhau, tuy nhiên vì khoảng cách địa lý quá lớn nên cả hai đã quyết định chỉ làm bạn bè. Ảnh: Người lao động Chi Pu không lên tiếng về nghi vấn tình cảm với mỹ nam xứ Hàn. Ảnh: Giao thông Mời quý độc giả xem video "Chi Pu nói về người yêu cũ". Nguồn Youtube nhân vật

