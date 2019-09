Nhiều thế hệ sao Việt tiếc thương NSND Thế Anh

Khi hay tin NSND Thế Anh qua đời, diễn viên Thành Được gửi lời vĩnh biệt đến người bố đầu tiên trong sự nghiệp làm phim của anh. NSND Hoàng Dũng tâm sự cố nghệ sĩ Thế Anh là ngôi sao sáng chói trong nền điện ảnh nước nhà là thần tượng của lớp nghệ sĩ. Diễn viên Chi Bảo, MC Thanh Mai tiếc thương trước sự ra đi của NSND Thế Anh. Khi hay nền nghệ thuật Việt Nam mất đi nghệ sĩ Thế Anh, diễn viên Thân Thúy Hà viết: "Chú an nghỉ”. Đạo diễn Thanh Hiệp bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của NSND Thế Anh. “Cuộc đời của thầy Thế Anh thật đáng sống, may mắn làm cái nghề mình đam mê, rồi sau đó nổi tiếng trên sân khấu, điện ảnh và được công chúng yêu mến”, nam đạo diễn chia sẻ. Đạo diễn Phương Điền cũng gửi vĩnh biệt NSND Thế Anh. “Cuộc đời nghệ thuật của chú, là tấm gương sáng cho con học hỏi noi theo. Xin chú an giấc”, đạo diễn phim “Tiếng sét trong mưa” tâm sự. Từng đóng chung với nghệ sĩ Thế Anh trong “Em bé Hà Nội” và “Mối tình đầu”, nghệ sĩ Lan Hương cho hay, cô rất buồn và hụt hẫng khi biết tin ông qua đời. “Tôi vừa được một số người bạn gọi điện, thông báo tin chú Thế Anh ra đi vì cơn bạo bệnh. Tôi dường như không tin vào tai mình. Cảm giác bây giờ là trống rỗng, nghẹn lời. Tôi đang mua vé máy bay để bay vào TP.HCM thắp hương, tiễn chú về nơi chín suối”, NSND Lan Hương chia sẻ trên Zing. NSND Trà Giang cảm thấy bị sốc khi biết tin nghệ sĩ Thế Anh qua đời. “Thật buồn khi thêm một nghệ sĩ gạo cội lại ra đi”, bà chia sẻ. Ảnh: Tiền Phong Nghệ sĩ Trà Giang từng đóng chung phim với cố nghệ sĩ Thế Anh trong “Mối tình đầu”, “Em bé Hà Nội” và “Ngày lễ Thánh”. Ảnh: Tiền Phong "Vĩnh biệt anh, NSND Thế Anh! Xin cầu chúc linh hồn anh mau về cõi lành", nghệ sĩ Nguyễn Minh Trang cũng tỏ lòng tiếc thương. Ảnh: Người lao động Mời quý độc giả xem video "Phỏng vấn nghệ sĩ Thế Anh". Nguồn Sân khấu điện ảnh

Khi hay tin NSND Thế Anh qua đời, diễn viên Thành Được gửi lời vĩnh biệt đến người bố đầu tiên trong sự nghiệp làm phim của anh. NSND Hoàng Dũng tâm sự cố nghệ sĩ Thế Anh là ngôi sao sáng chói trong nền điện ảnh nước nhà là thần tượng của lớp nghệ sĩ. Diễn viên Chi Bảo, MC Thanh Mai tiếc thương trước sự ra đi của NSND Thế Anh. Khi hay nền nghệ thuật Việt Nam mất đi nghệ sĩ Thế Anh, diễn viên Thân Thúy Hà viết: "Chú an nghỉ”. Đạo diễn Thanh Hiệp bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của NSND Thế Anh. “Cuộc đời của thầy Thế Anh thật đáng sống, may mắn làm cái nghề mình đam mê, rồi sau đó nổi tiếng trên sân khấu, điện ảnh và được công chúng yêu mến”, nam đạo diễn chia sẻ. Đạo diễn Phương Điền cũng gửi vĩnh biệt NSND Thế Anh. “Cuộc đời nghệ thuật của chú, là tấm gương sáng cho con học hỏi noi theo. Xin chú an giấc”, đạo diễn phim “Tiếng sét trong mưa” tâm sự. Từng đóng chung với nghệ sĩ Thế Anh trong “Em bé Hà Nội” và “Mối tình đầu”, nghệ sĩ Lan Hương cho hay, cô rất buồn và hụt hẫng khi biết tin ông qua đời. “Tôi vừa được một số người bạn gọi điện, thông báo tin chú Thế Anh ra đi vì cơn bạo bệnh. Tôi dường như không tin vào tai mình. Cảm giác bây giờ là trống rỗng, nghẹn lời. Tôi đang mua vé máy bay để bay vào TP.HCM thắp hương, tiễn chú về nơi chín suối”, NSND Lan Hương chia sẻ trên Zing. NSND Trà Giang cảm thấy bị sốc khi biết tin nghệ sĩ Thế Anh qua đời. “Thật buồn khi thêm một nghệ sĩ gạo cội lại ra đi”, bà chia sẻ. Ảnh: Tiền Phong Nghệ sĩ Trà Giang từng đóng chung phim với cố nghệ sĩ Thế Anh trong “Mối tình đầu”, “Em bé Hà Nội” và “Ngày lễ Thánh”. Ảnh: Tiền Phong "Vĩnh biệt anh, NSND Thế Anh! Xin cầu chúc linh hồn anh mau về cõi lành", nghệ sĩ Nguyễn Minh Trang cũng tỏ lòng tiếc thương. Ảnh: Người lao động Mời quý độc giả xem video "Phỏng vấn nghệ sĩ Thế Anh". Nguồn Sân khấu điện ảnh