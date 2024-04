Nhan sắc không tuổi của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đến nay, cô vẫn được gọi vui là "hoa hậu độc nhất vô nhị" hay "hoa hậu chưa có người kế vị" vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất. Hoa hậu Đền Hùng sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú cùng thần thái sang trọng, quý phái. Sau hơn 30 năm, nhan sắc của Giáng My vẫn không hề thay đổi. Nhiều người ví von Giáng My như "bông hoa không úa", bởi cô luôn giữ được sự tươi trẻ, rạng rỡ. Vẻ đẹp của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không chỉ nằm ở đường nét thanh tú mà còn toát lên từ sự tự tin, bản lĩnh và phong thái sang trọng. Ở tuổi 53, Hoa hậu Giáng My vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Nhan sắc trẻ trung đáng mơ ước của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Sau khi đăng quang, Giáng My hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Những năm qua, Giáng My theo đuổi việc kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, làm giám khảo một số cuộc thi. Mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự quan tâm bởi vẻ đẹp "bị thời gian bỏ quên". Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Theo đó, Giáng My có cuộc sống xa hoa đáng mơ ước. Cô thường xuất hiện với siêu xe đắt đỏ, đồ hiệu sang chảnh, ở biệt thự triệu đô. Không chỉ sở hữu nhan sắc "không tuổi", Giáng My còn có sự nghiệp kinh doanh thành đạt.Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

