Giáng My sống bình yên, nhan sắc gây mê ở tuổi 53

Nhiều năm trước, Giáng My làm người mẫu, đóng phim, dẫn chương trình, được mệnh danh là “nữ hoàng ảnh lịch”. Những năm trở lại đây, cô làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, tham gia sự kiện giải trí. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My dày dặn kinh nghiệm chấm thi trong nước và quốc tế. Những năm trở lại đây, người đẹp tập trung kinh doanh. Giáng My thành lập công ty kinh doanh các dịch vụ truyền thông, sản xuất chương trình truyền hình. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Giáng My cho biết, cô là người nghiện công việc. Trước dịch COVID-19, lịch trình của Giáng My dày đặc. "Tôi quay sáng, trưa, chiều, tối, cường độ công việc khó tưởng tượng nổi, có khi quay liền tù tì 12 tập show truyền hình trong 1 ngày. Thời đó, tôi có 2 chương trình phát sóng hàng ngày. Một phần vì tôi sống ở nước ngoài nên mỗi lần quay phải làm 10-12 tập gối đầu... Mỗi tháng đều đều làm 70 tập, chưa kể các event và bay qua bay về gặp đối tác quốc tế, liên hoan phim, gần như không có thời gian ngủ và phải xách va li đi khắp thế giới", người đẹp chia sẻ. Sau COVID-19, Giáng My giảm cường độ làm việc cũng như ở Việt Nam nhiều hơn. Người đẹp dành thời gian chăm sóc cho khu vườn trên sân thượng ở biệt thự. Ở tuổi 53, cô có sở thích vẽ tranh, làm đồ gồm, đan lát. Giáng My vẫn thường xuyên đàn hát ở biệt thự mỗi dịp tổ chức tiệc. Giáng My dành nhiều thời gian cho mẹ ruột. Thi thoảng, "nữ hoàng ảnh lịch" đi du lịch nước ngoài.Hoa hậu Giáng My sinh con gái Anh Sa năm 1994. Những năm trở lại đây, cô ít chia sẻ hình ảnh ái nữ. Giáng My vẫn xứng danh người đẹp không tuổi. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

