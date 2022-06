Ngọc Châu và dàn quán quân Vietnam’s Next Top Model giờ ra sao?

Ngọc Châu vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 6 năm trước, cô là quán quân Vietnam’s Next Top Model. Ảnh: Fanpage Sau khi rời Vietnam’s Next Top Model, Hoa hậu Ngọc Châu liên tục tham gia cuộc thi nhan sắc. Cô từng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, lọt top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Ảnh: FBNV Trang Khiếu là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010. Sau cuộc thi, cô nhận giải Người mẫu xuất sắc nhất Châu Á của Best Model Of The World 2011 và Ngôi sao người mẫu châu Á của Asia Festival Model Awards năm 2015 tại Hàn Quốc. Năm 2016, Trang Khiếu ký hợp đồng làm việc với Why Not Models Management - một trong những công ty quản lý người mẫu nổi tiếng tại Milan. Ảnh: Dân Trí Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, đến đầu năm 2018, Trang Khiếu bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh một em bé vô cùng kháu khỉnh. Người đẹp xác nhận đó là con trai ruột của mình. Năm 2020, Trang Khiếu sang Anh định cư và tiếp tục sống kín tiếng. Ảnh: Người lao động Hoàng Thùy là quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, "tấn công" các kinh đô thời trang quốc tế. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô giành danh hiệu á hậu 1. Đến năm 2019, Hoàng Thùy lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: FBNV Mai Giang đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model 2012. Không giống nhiều cựu thí sinh Vietnam’s Next Top Model khẳng định bản thân ở thị trường quốc tế, cô lại quyết định lập gia đình. Ảnh: VOV Mai Giang kết hôn vào năm 2014. Người đẹp đã là bà mẹ hai con nhưng gần như không chia sẻ ảnh gia đình. Vài năm gần đây, Mai Giang thi thoảng xuất hiện trên sàn catwalk. Ảnh: VTC Mâu Thủy là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013. Cô được xem là một trong số những người mẫu thành công sau khi rời chương trình. Ảnh: FBNV Giống Hoàng Thùy, Mâu Thủy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ở sân chơi này, cô đoạt danh hiệu á hậu 2. Ảnh: FBNV Nguyễn Thị Oanh là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014. Mới đây, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và dừng chân ở top 16. Ảnh: FBNV Quang Hùng đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014 cùng Nguyễn Thị Oanh. Sau cuộc thi, anh chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 Hương Ly thử sức ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2 lần (năm 2019 và 2022) và đều chỉ lọt top 5. Ảnh: FBNV Xem video "Ngọc Châu khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

