Ngô Thanh Vân nói lời mật ngọt mừng sinh nhật tình trẻ

Ngô Thanh Vân vừa khoe khoảnh khắc ôm Huy Trần. “Nàng đả nữ” còn nói lời mật ngào với bạn trai kém 11 tuổi. Ngô Thanh Vân viết: “"Happy birthday to the one and only" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người duy nhất). Ảnh chụp màn hình Mới đây, Ngô Thanh Vân còn khoe bữa sáng do Huy Trần chuẩn bị. Ảnh chụp màn hình Nữ diễn viên bày tỏ cảm giác hạnh phúc như trong mơ khi bạn trai nấu ăn. Ảnh chụp màn hình Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Huy Trần đăng tải clip vào bếp nấu ăn. Trước khi ra ngoài đi chợ, anh thấy Ngô Thanh Vân nên gọi bạn gái: "Ra đây ôm cái nào". Thế rồi, Huy Trần ôm, nhấc bổng Ngô Thanh Vân. Sau đó, khi phát hiện Huy Trần quay video, Ngô Thanh Vân nhanh chóng ra ngoài khung hình. Ảnh chụp màn hình Từ khi gắn bó, Huy Trần và Ngô Thanh Vân có không ít khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Ảnh: Yan Cặp đôi “chị em” thường bày tỏ tình cảm "ẩn hiện" dành cho nhau. Ảnh: Yan Vài tháng qua, Ngô Thanh Vân ở nước ngoài để làm việc đồng thời thăm gia đình ở Na Uy. Ảnh: Instagram Ngô Thanh Vân Nữ diễn viên ngày càng trẻ trung sau khi hẹn hò Huy Trần. Ảnh: Instagram Ngô Thanh VânHuy Trần theo chân Ngô Thanh Vân trong thời gian qua. Ảnh: Instagram Huy Trần Nam CEO vừa làm việc vừa chăm sóc bạn gái hơn tuổi. Ảnh: Instagram Huy Trần Xem video "Huy Trần nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

