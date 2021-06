Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh xem bóng đá cùng bạn trai giấu mặt. Không khó để nhận ra, chàng trai trong ảnh là Huy Trần. Chia sẻ của Ngô Thanh Vân gây chú ý bởi cách đây không lâu, cô và tình trẻ bị đồn chia tay.

Ngô Thanh Vân dập tắt tin đồn chia tay Huy Trần. Ngô Thanh Vân - Huy Trần bị đồn hẹn hò từ năm 2020.

Nghi vấn tình cảm của Ngô Thanh Vân - Huy Trần rạn nứt xuất phát từ loạt chia sẻ ẩn ý của cặp đôi chị em. Ngô Thanh Vân đăng ảnh cô gái ngồi một mình kèm chú thích: "And again I find myself longing (tạm dịch: Và một lần nữa tôi thấy mình lại khao khát).

Nữ diễn viên cũng từng đăng status đầy tâm trạng: "Chỉ có thể nằm chờ cho mưa tạnh" hay "Ở nhà nhưng phải nghĩ tích cực thôi, mọi việc rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ ổn, thế nhé". Trong khi đó, phía Huy Trần chia sẻ ẩn ý: "Ừ thì cứ như vậy đi" với hình ảnh tay cầm ly rượu.

Ngoài ra, Ngô Thanh Vân và Huy Trần không còn đăng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Chính vì vậy, cư dân mạng không khỏi hoài nghi tình cảm của cặp đôi gặp trục trặc.

Huy Trần sinh năm 1990, kém Ngô Thanh Vân đến 11 tuổi, là doanh nhân. Nam CEO có đam mê thời trang và ẩm thực. Không ít lần, Huy Trần tự tay vào bếp nấu ăn cho Ngô Thanh Vân.