Nhật Kim Anh lên tiếng khi bị nghi từng PR cho ông Võ Hoàng Yên

Mới đây, Nhật Kim Anh bị cư dân mạng soi từng đăng tải hình ảnh đưa mẹ ruột đến ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vào năm 2016. Một số khán giả hoài nghi loạt ảnh này là chiêu PR. Giữa ồn ào, nữ diễn viên vừa lên tiếng.

Nhật Kim Anh chia sẻ, 5-6 năm trước sau chuyến leo núi Bà Đen, núi Vải, chân mẹ cô có dấu hiệu thoái hóa, bà không đi nổi. Sau đó, được fan giới thiệu cho ông Võ Hoàng Yên, Nhật Kim Anh liền đưa mẹ đi khám.

Sau lần 1 chữa trị, mẹ của Nhật Kim Anh đỡ đau vì vậy nữ diễn viên không ngần ngại đăng tải loạt ảnh đưa mẹ đi chữa bệnh lên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian, chân mẹ của Nhật Kim Anh lại đau quá nên bà phải đi mổ chân, gắn inox ở bệnh viện.

Nhật Kim Anh đưa mẹ ruột đến ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vào năm 2016.

Gần đây, khi ông Võ Hoàng Yên vướng lùm xùm, Nhật Kim Anh mới nhớ ra bài đăng năm 2016 nên nhanh chóng gỡ bài.

Nữ diễn viên chia sẻ lý do không lên tiếng mà chỉ gỡ bài đăng: “Mẹ của Nhật Kim Anh không đi hết 3 liệu trình như ông Yên nói nên Nhật Kim Anh không xác định được là do ông Yên chữa cho mẹ không khỏi hay tại bệnh đau nhức do lớn tuổi của mẹ như vậy. Nhật Kim Anh đâu thể lên tiếng bậy bạ được”.

Nhật Kim Anh gửi lời xin lỗi khán giả vì bài đăng 5 năm trước: “Nếu trong thời điểm 2016 Nhật Kim Anh có vô ý chia sẻ vụ việc đi khám bệnh của mẹ lên trang cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người thì xin phép cho Nhật Kim Anh chân thành xin lỗi.

Vì lúc đó Nhật Kim Anh cũng như bao nhiêu người khác nghĩ mình đã may mắn tìm được đúng thầy, đúng thuốc thấy mẹ Nhật Kim Anh đỡ bệnh nên mới muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi, chứ đâu có ngờ”.