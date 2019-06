Nghi vấn diễn viên Hàn Quốc treo cổ tự tử

>>> Mời quý độc giả xem video "Top sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube/ Top sao Hàn:

Theo Allkpop, khoảng 11h43 trưa ngày 29/6 (giờ địa phương), một người quen của Jeon Mi Sun tìm thấy nữ diễn viên 49 tuổi bất tỉnh trong phòng vệ sinh khách sạn ở Jeonju, tỉnh Jeollabuk, Tây Nam Hàn Quốc.

Người này lập tức gọi cho cảnh sát, tuy nhiên, Jeon Mi Sun được cho là đã tử vong trước khi xe cấp cứu kịp đến hiện trường. Theo nguồn tin, nữ diễn viên treo cổ tự tử. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận thông tin này.

Được biết, Jeon Mi Sun đến Jeonju để tham gia diễn vở kịch “2 Nights and 3 Days with Mother” (tựa Việt: Ba ngày hai đêm với mẹ) do cô đóng vai chính, dự kiến diễn ra vào hai khung giờ 14 và 18h chiều cùng ngày tại Đại học Chonbuk. Hiện, lịch diễn vào lúc 14h đã bị hủy, một nữ diễn viên khác sẽ thay thế Jeon Mi Sun vào lúc 18h.

Diễn viên Jeon Mi Sun sinh năm 1970, là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô không hề xa lạ với khán giả Việt Nam qua các tác phẩm đình đám như “Memories of Murder”, “Phía đông vườn địa đàng”, “Vua bánh mì Kim Tak Goo”, “Mặt trăng ôm Mặt trời”, “Hide and Seek”, “Reply 1988”… Hiện, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

