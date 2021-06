Nghệ sĩ Đức Hải và loạt sao Việt trả giá đắt vì scandal

Mới đây, nghệ sĩ Đức Hải vướng ồn ào bị nghi chửi tục. Lần đầu, nam nghệ sĩ thanh minh cho hacker. Sau đó, Đức Hải lại cho biết, do con nuôi nghịch dại. Phát ngôn bất nhất của nam nghệ sĩ khiến nhiều bức xúc. Chưa hết, Đức Hải chưa một lần lên tiếng xin lỗi vì status chửi tục xuất hiện trên trang cá nhân của mình. Ảnh: VTC Vì ồn ào nghi chửi tục cũng như bị khui clip cắt quần làm khẩu trang, nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trường tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Nhiều người cho rằng anh đang phải trả giá đắt vì scandal đời tư. Không chỉ nghệ sĩ Đức Hải, nhiều sao Việt cũng mất uy tín vì lùm xùm. Ảnh: Người lao động Hoài Linh là một trong những sao Việt trả giá đắt vì scandal. Gần đây, danh hài bị chỉ trích vì “ngâm” tiền từ thiện suốt 6 tháng. Đến khi giải ngân, Hoài Linh bị nhiều người cho rằng "làm cho có". Vì ồn ào, Hoài Linh bị nhãn hàng quay lưng. Nam nghệ sĩ còn phải rời ghế nóng chương trình Thách thức danh hài vì áp lực dư luận. Ảnh: Người lao động Hương Giang từng trở thành hoa hậu bị ghét nhất showbiz Việt. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ xuất hiện "nhẵn mặt" trên các show tuyền hình và bị cho là hay nói đạo lý, sau đó Hương Giang công khai đối đầu với antifan. Chiến dịch tẩy chay Hương Giang không chỉ ảnh hưởng đến nữ ca sĩ mà còn cả những nhãn hàng hay show mà cô tham gia. Năm 2018, rocker Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch, vũ công Nga My và M.P tố gạ tình. Nhanh chóng, nam rocker bị nhãn hàng quay lưng, bị cắt sóng trên VTV. Giữa lùm xùm, nam rocker phủ nhận cáo buộc gạ tình nhưng cuối cùng cũng gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân. Sau khi Phạm Anh Khoa cúi đầu nhận sai, làn sóng chỉ trích không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể bỏ qua cho nam rocker. Ảnh: Zing Diễn viên Kiều Thanh từng khiến nhiều người sốc khi thừa nhận mình là người thứ ba. Phần đông khán giả chỉ trích nữ diễn viên. Không những vậy, có những ý kiến đòi tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Kiều Thanh thậm chí, một số cư dân mạng đòi tẩy chay phim mới của cô. Sau ồn ào, Kiều Thanh im hơi lặng tiếng. Kiều Minh Tuấn, An Nguy và Cát Phượng từng được cho là bắt tay nhau dùng chiêu “phim giả tình thật” nhằm PR cho bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng chính. Vì scandal này, “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” lãnh hậu quả với số suất chiếu ít ỏi còn Kiều Minh Tuấn không được dư luận ủng hộ như trước. Ảnh: Thế giới văn hóa Xem video "Nghệ sĩ Đức Hải trong chương trình Tiếu lâm tứ trụ". Nguồn THVL

Mới đây, nghệ sĩ Đức Hải vướng ồn ào bị nghi chửi tục. Lần đầu, nam nghệ sĩ thanh minh cho hacker. Sau đó, Đức Hải lại cho biết, do con nuôi nghịch dại. Phát ngôn bất nhất của nam nghệ sĩ khiến nhiều bức xúc. Chưa hết, Đức Hải chưa một lần lên tiếng xin lỗi vì status chửi tục xuất hiện trên trang cá nhân của mình. Ảnh: VTC Vì ồn ào nghi chửi tục cũng như bị khui clip cắt quần làm khẩu trang, nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trường tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Nhiều người cho rằng anh đang phải trả giá đắt vì scandal đời tư. Không chỉ nghệ sĩ Đức Hải , nhiều sao Việt cũng mất uy tín vì lùm xùm. Ảnh: Người lao động Hoài Linh là một trong những sao Việt trả giá đắt vì scandal. Gần đây, danh hài bị chỉ trích vì “ngâm” tiền từ thiện suốt 6 tháng. Đến khi giải ngân, Hoài Linh bị nhiều người cho rằng "làm cho có". Vì ồn ào, Hoài Linh bị nhãn hàng quay lưng. Nam nghệ sĩ còn phải rời ghế nóng chương trình Thách thức danh hài vì áp lực dư luận. Ảnh: Người lao động Hương Giang từng trở thành hoa hậu bị ghét nhất showbiz Việt. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ xuất hiện "nhẵn mặt" trên các show tuyền hình và bị cho là hay nói đạo lý, sau đó Hương Giang công khai đối đầu với antifan. Chiến dịch tẩy chay Hương Giang không chỉ ảnh hưởng đến nữ ca sĩ mà còn cả những nhãn hàng hay show mà cô tham gia. Năm 2018, rocker Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch, vũ công Nga My và M.P tố gạ tình. Nhanh chóng, nam rocker bị nhãn hàng quay lưng, bị cắt sóng trên VTV. Giữa lùm xùm, nam rocker phủ nhận cáo buộc gạ tình nhưng cuối cùng cũng gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân. Sau khi Phạm Anh Khoa cúi đầu nhận sai, làn sóng chỉ trích không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể bỏ qua cho nam rocker. Ảnh: Zing Diễn viên Kiều Thanh từng khiến nhiều người sốc khi thừa nhận mình là người thứ ba. Phần đông khán giả chỉ trích nữ diễn viên. Không những vậy, có những ý kiến đòi tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Kiều Thanh thậm chí, một số cư dân mạng đòi tẩy chay phim mới của cô. Sau ồn ào, Kiều Thanh im hơi lặng tiếng. Kiều Minh Tuấn, An Nguy và Cát Phượng từng được cho là bắt tay nhau dùng chiêu “phim giả tình thật” nhằm PR cho bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng chính. Vì scandal này, “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” lãnh hậu quả với số suất chiếu ít ỏi còn Kiều Minh Tuấn không được dư luận ủng hộ như trước. Ảnh: Thế giới văn hóa Xem video "Nghệ sĩ Đức Hải trong chương trình Tiếu lâm tứ trụ". Nguồn THVL