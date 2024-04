Minh Hằng tổ chức sinh nhật cho chồng đại gia

Nữ ca sĩ Minh Hằng vừa tiết lộ về bữa tiệc sinh nhật chồng diễn ra cách đây 1 tháng. Để khiến chồng bất ngờ, Minh Hằng tổ chức sinh nhật muộn một ngày. Minh Hằng nhờ một người bạn hẹn chồng đến một khu du lịch tại Vũng Tàu. Chồng Minh Hằng đến sớm và nhận ra chiếc xe hơi của vợ nên đoán được ý tưởng sinh nhật. "Sinh nhật mỗi năm đều có mà cái khó là bất ngờ mỗi năm mỗi khác. Dù đơn giản hay cầu kỳ thì em cũng đã kiên trì 8 năm rồi nhé", Minh Hằng nhắn nhủ người bạn đời.Vợ chồng Minh Hằng cùng con trai ngắm pháo hoa đón sinh nhật. Minh Hằng còn công khai hình ảnh hôn chồng ngọt ngào. Chồng Minh Hằng là phó tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Cách đây không lâu, Minh Hằng chia sẻ lý do chồng ngại lộ diện hoàn toàn. "Ngay từ đầu, Hằng có hỏi anh là: "Anh có muốn được công khai hay không vì bây giờ anh đã là chồng của em rồi?". Anh nói là: "Cho anh xin thêm một thời gian. Anh là chồng của em nhưng anh không phải là người của công chúng. Anh vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình nhưng hãy cho anh đứng ở một góc mà nhìn em tỏa sáng trước mọi người", Thương Hiệu và Pháp Luật dẫn lời Minh Hằng. Minh Hằng tôn trọng quyết định của chồng. Hiện tại, vợ chồng Minh Hằng ở biệt thự tại quận 2, TP HCM. Con trai Minh Hằng chào đời vào tháng 8/2023. Quý tử nhà nữ ca sĩ ngày càng kháu khỉnh. Minh Hằng hiện tại mới chỉ tham gia các sự kiện giải trí, chứ chưa trở lại với âm nhạc, phim ảnh. Xem video: "Mẹ bỉm Minh Hằng khoe visual cực xinh “đốn tim” hội chị em".

