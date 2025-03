Sam và loạt sao Việt dính ồn ào quảng cáo “lố”

Theo Znews, trong livestream quảng cáo một sản phẩm, hot girl Sam cho biết: “Viên vitamin C trong này tương đương 3,5 quả chanh, 1,3 kg táo. Nó cô đặc vitamin C trong này. Thay vì ăn 1,3 kg táo, nhai một viên này thôi, đủ bổ sung vitamin C cần thiết trong một ngày”. Ảnh: FB Sam. Nhanh chóng, lời quảng cáo của Sam gây ra ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Sam quảng cáo “lố” trong khi một số cư dân mạng lại bênh vực người đẹp. Theo tờ Live Strong, một quả táo sống, nặng 138 g cả vỏ, cung cấp 6,3 mg vitamin C. Vì vậy, việc so sánh của nhãn hàng giữa một viên thực phẩm chức năng với 1,3 kg có thể hợp lý. Ảnh: FB Sam. Gần đây, Thùy Tiên cũng vướng ồn ào quảng cáo khi cho rằng một viên kẹo của sản phẩm kẹo rau củ Kera tương đương một đĩa rau. Sau đó, phía Thùy Tiên đã bị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo. Mới nhất, Thùy Tiên đã lên tiếng nhận sai và hứa sửa sai bằng hành động. Ảnh: FB Thùy Tiên. Tháng 12/2023, diễn viên Vân Trang quảng cáo một mỹ phẩm làm trắng da. Nhanh chóng, nhiều khán giả cho rằng không sản phẩm nào có công dụng làm trắng da "thần kỳ" như người đẹp quảng cáo. Ảnh: Người Lao Động. Giữa ồn ào, Vân Trang phân trần, cô đăng tải hình ảnh trước và sau khi sử dụng một tuýp kem trang điểm kèm nội dung ngắn gọn nhằm muốn gây tò mò và để tên sản phẩm dưới phần bình luận. Vân Trang khẳng định tuýp kem trang điểm không có tác dụng dưỡng da hay điều trị gì cho da. Ảnh: FB Vân Trang. Vân Trang gửi lời xin lỗi đến khán giả về những hiểu lầm đáng tiếc từ bài đăng quảng cáo. “Trang hiểu rằng có thể status của mình ngắn quá và nội dung hơi "giật tít" để hy vọng mọi người chú ý, nhưng vô tình lại làm mọi người chưa hiểu hết rõ ý của Trang”, cô chia sẻ.Ảnh: FB Vân Trang. MC Cát Tường cũng quảng cáo “lố”. Theo Arttimes, nữ MC thanh minh rằng cô dùng những từ ngữ chưa đúng theo luật quảng cáo. "Nếu đúng, tôi nên nói là tôi đã sử dụng qua sản phẩm này rồi, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ một số bệnh lý nào đó", Cát Tường cho hay. Ảnh: Arttimes. MC Quyền Linh từng thừa nhận bản thân thiếu tiết chế khi giới thiệu một sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. “Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình”, anh chia sẻ trên Znews. Ảnh: FB Quyền Linh. Trong một video quảng cáo, nghệ sĩ Hồng Vân khẳng định, sau khi sử dụng viên sủi, khối u trong cơ thể nhỏ đi, bệnh tình thuyên giảm dù viên sủi này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh: FB Hồng Vân. Giữa ồn ào, Hồng Vân thừa nhận, đoạn quảng cáo về một loại viên sủi của cô khiến người xem hiểu lầm sản phẩm là thuốc trong khi đây là thực phẩm chức năng. “Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo”, Hồng Vân nói. Ảnh: FB Hồng Vân. Tháng 5/2023, trên fanpage, Dương Cẩm Lynh quảng cáo sữa non canxi xuất xứ Hàn Quốc, đi kèm hình ảnh chụp cùng con trai đầu lòng vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023. Một số khán giả tinh ý phát hiện hình ảnh tháng 10/2022 thực tế là ảnh tháng 10/2020. Dương Cẩm Lynh thừa nhận, bài đăng có sự nhầm lẫn về thời gian. Theo Dương Cẩm Lynh, trợ lý là người đăng tải thông tin. Khi phát hiện sự việc, nữ diễn viên xóa bài đăng. Ảnh: FB Dương Cẩm Lynh. Tháng 6/2021, Phương Mỹ Chi quảng cáo quá lố kẹo ngậm trắng da đến từ Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phân trần, cô đã tìm hiểu qua bạn bè về sản phẩm và nhận được phản hồi tốt. Vì tin tưởng vào giấy kiểm định sản phẩm được cung cấp, cô đã bỏ quên những yếu tố khác cũng quan trọng không kém. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi. Xem video: "Sam tiết lộ mất nụ hôn đầu năm lớp 8". Nguồn FB Sam

