Mẹ chồng Khởi My chiều con dâu, trẻ đẹp ở tuổi ngoài 60

Mẹ chồng Khởi My tên Lê Thu Vân. Bà được các con gọi thân mật là má Vân. Khi hẹn hò Kelvin Khánh, Khởi My đã được lòng má Vân.Hình ảnh Khởi My bên mẹ chồng trong chuyến đi đầu tiên sang Thái Lan khi nữ ca sĩ chưa kết hôn. Trên trang cá nhân, má Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con dâu, kêu gọi khán giả ủng hộ các ca khúc của Khởi My. Đáng chú ý, khi Khởi My và Kelvin Khánh quyết định không sinh con, tình cảm mẹ chồng nàng dâu dường như không thay đổi. Má Vân và má Năm - mẹ chồng và mẹ đẻ của Khởi My có mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai thường xuyên đi du lịch với vợ chồng Khởi My, được các con tổ chức sinh nhật chung. Mẹ chồng của Khởi My ở độ tuổi ngoài 60 nhưng nhan sắc của bà vẫn trẻ trung. Fan của Khởi My và Kelvin Khánh dành những lời khen ngợi cho nhan sắc của má Vân. Mẹ chồng Khởi My ăn mặc khá sành điệu. Dịp Giáng sinh 2020, mẹ chồng Khởi My diện váy đỏ, đi giày cao gót. Đón Tết Nguyên đán 2021, má Vân tiếp tục gây chú ý bởi nhan sắc không tuổi. Fan mừng thay cho Khởi My có mẹ chồng vừa trẻ đẹp lại yêu thương con dâu. Khởi My hiện tại có cuộc sống hạnh phúc sau 4 năm kết hôn với Kelvin Khánh. Xem video "Khởi My - Kelvin Khánh hài hước ở hậu trường". Nguồn FBNV

Mẹ chồng Khởi My tên Lê Thu Vân. Bà được các con gọi thân mật là má Vân. Khi hẹn hò Kelvin Khánh, Khởi My đã được lòng má Vân. Hình ảnh Khởi My bên mẹ chồng trong chuyến đi đầu tiên sang Thái Lan khi nữ ca sĩ chưa kết hôn. Trên trang cá nhân, má Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con dâu, kêu gọi khán giả ủng hộ các ca khúc của Khởi My. Đáng chú ý, khi Khởi My và Kelvin Khánh quyết định không sinh con, tình cảm mẹ chồng nàng dâu dường như không thay đổi. Má Vân và má Năm - mẹ chồng và mẹ đẻ của Khởi My có mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai thường xuyên đi du lịch với vợ chồng Khởi My, được các con tổ chức sinh nhật chung. Mẹ chồng của Khởi My ở độ tuổi ngoài 60 nhưng nhan sắc của bà vẫn trẻ trung. Fan của Khởi My và Kelvin Khánh dành những lời khen ngợi cho nhan sắc của má Vân. Mẹ chồng Khởi My ăn mặc khá sành điệu. Dịp Giáng sinh 2020, mẹ chồng Khởi My diện váy đỏ, đi giày cao gót. Đón Tết Nguyên đán 2021, má Vân tiếp tục gây chú ý bởi nhan sắc không tuổi. Fan mừng thay cho Khởi My có mẹ chồng vừa trẻ đẹp lại yêu thương con dâu. Khởi My hiện tại có cuộc sống hạnh phúc sau 4 năm kết hôn với Kelvin Khánh. Xem video "Khởi My - Kelvin Khánh hài hước ở hậu trường". Nguồn FBNV