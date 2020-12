Ăn chay 1 năm để cưới được Khởi My, Kelvin Khánh giờ ra sao?

Theo lời Khởi My, Kelvin Khánh ăn chay nghiêm túc trong một năm để cầu lấy vợ. "Lúc đó, má Năm khó và còn thương con gái quá, chưa muốn gả", nữ ca sĩ chia sẻ thêm. Do ăn chay suốt 1 năm, Kelvin Khánh gầy đi trông thấy. Sau khi lấy vợ, nam ca sĩ tăng cân thấy rõ. Khởi My - Kelvin Khánh kết hôn năm 2017. Vợ chồng cô thống nhất không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Mẹ của Khởi My cho biết, cặp đôi quyết định không sinh con vì không thích trẻ con. Trong 3 năm qua, Kelvin Khánh và Khởi My tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cặp đôi có nhiều chuyến đi phượt bằng xe mô tô. Vợ chồng Kelvin Khánh không khoe cuộc sống hào nhoáng dù giàu có. Cả hai giữ lửa hôn nhân khi tiếp tục xem nhau là tri kỷ. Kelvin Khánh được cho là một trong những sao nam Việt "nghiện vợ" khi sẵn sàng quay clip mua vui và hi sinh hình ảnh vì vợ. Trái với suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng Khởi My vẫn giữ sự nhí nhảnh sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn, Kelvin Khánh sống kín tiếng như trước. Anh thường đi diễn tỉnh, ra sản phẩm âm nhạc nhưng không quảng bá rầm rộ. Hồi tháng 9/2020, cặp đôi đáng yêu nhất của showbiz Việt đã hé lộ căn penthouse của mình. Căn hộ có tổng diện tích tới 300m2 với nội thất tối tân và sang trọng. Xem video "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My

