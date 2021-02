Đọ tài sắc giữa Khởi My và đàn em kém 10 tuổi AMEE

Mới đây, livestream giao lưu với fan, Khởi My bị antifan công kích. Theo đó, antifan cho rằng Khởi My bắt chước giọng hát của AMEE. Hiện tại, nhiều người hâm mộ Khởi My rất bức xúc trước sự công kích của antifan. Khởi My - AMEE thuộc hai thế hệ ca sĩ. Khởi My sinh năm 1990 còn AMEE sinh năm 2000. Khởi My có năng khiếu ca hát từ nhỏ. Nữ ca sĩ kể, chập chững lên 3, cô đã đứng hát giữa chợ Bến Thành để làm vui người lạ. 17 tuổi, Khởi My đoạt giải nhất Tiếng ca học đường. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM. AMEE được tuyển chọn thẳng vào làm thực tập sinh của St.319 Entertainment khi 15 tuổi và được rèn luyện thanh nhạc cũng như vũ đạo trong vòng 4 năm trước khi ra mắt. Khởi My đắt show nhờ giải thưởng quán quân Gương mặt thân quen 2013 cùng loạt bài hát được yêu thích như: “Gửi cho anh”, “Vì sao”, “Người yêu cũ”. AMEE cũng có trong tay nhiều hit khi chỉ là tân binh: “Anh nhà ở đâu thế”, “Đen đá không đường”, “Trời giấu trời mang đi”, “Sao anh chưa về nhà”. Khởi My có biệt danh “nữ hoàng hội chợ”. Nữ ca sĩ cho biết, cô không sợ biệt danh này bởi việc đi hát hội chợ là cơ hội may mắn để thân thiết và gần gũi với tất cả fan, bạn bè. Khởi My là một trong những nghệ sĩ hot trên mạng xã hội. Bằng chứng là fanpage của cô có hơn 10 triệu lượt người thích. Trong khi đó, fanpage của AMEE chỉ có hơn 341 nghìn lượt thích. Vài năm trở lại đây, Khởi My rút khỏi showbiz vì thấy thế hệ sau rất giỏi và cô cảm thấy bản thân không còn phù hợp. Hiện tại, cô thử sức với lĩnh vực stream về game. Khởi My và AMEE đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp với body chuẩn, đặc biệt là vòng eo không chút mỡ thừa. Để sở hữu vóc dáng thon gọn, Khởi My và AMEE chăm chỉ tập luyện cộng với chế độ ăn uống khắc nghiệt. AMEE theo đuổi phong cách như nữ thần tượng Hàn khi ngọt ngào lúc lại kiêu sa trong khi Khởi My có gu thời trang năng động. Xem video "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

