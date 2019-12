MC Hoàng Oanh khoe ảnh trăng mật ngọt ngào bên chồng Tây ở Đức

MC Hoàng Oanh vừa đăng tải loạt ảnh tình tứ bên ông xã ngoại quốc Jack tại Đức. Đôi vợ chồng son tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh kết hợp tuần trăng mật sau gần 1 tháng tổ chức đám cưới. "Mong chúng ta mãi hạnh phúc bên những người thân yêu nhé. Chuyến hành trình trăng mật của tụi mình bắt đầu ở Đức mọi người ơi. Châu Âu giờ lạnh lắm chỉ 1 độ C thôi, may mà có gấu", Hoàng Oanh hạnh phúc chia sẻ về chuyến đi. Khoảnh khắc tình tứ của Hoàng Oanh bên ông xã ngoại quốc nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Trước đó, do Hoàng Oanh bận làm MC chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại Nha Trang nên vợ chồng cô chưa có điều kiện để đi hưởng tuần trăng mật. Cách đây ít lâu, Hoàng Oanh tiễn chồng trở lại Singapore làm việc, bố mẹ chồng về Mỹ. Sau đám cưới, Hoàng Oanh nhận được chú ý của nhiều khán giả vì nghi vấn bầu bí. Ảnh: Khám phá Trong và sau đám cưới, Hoàng Oanh để lộ vòng 2 to bất thường. Ảnh: Khám phá Hoàng Oanh liên tục diện trang phục khéo giấu vòng 2. Phía Hoàng Oanh phủ nhận tin đồn bầu bí của nữ MC. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn không khỏi thắc mắc lý do Hoàng Oanh cố giấu vòng 2. Trước khi vướng tin đồn bầu bí, Hoàng Oanh thường xuyên diện đồ khoe vòng eo thon gọn. Theo Vietnamnet, trong thời gian đầu sau khi kết hôn, Hoàng Oanh tiếp tục ở Việt Nam sinh sống, còn ông xã ở Singapore. Sau này, cặp đôi muốn xây dựng tổ ấm tại Việt Nam với nhiều con, trong đó con gái đầu sẽ được đặt tên là Rose (theo tên nhân vật nữ chính phim Titanic). Mời quý độc giả xem video "Hoàng Oanh trả lời thư của người hâm mộ". Nguồn Youtube nhân vật

