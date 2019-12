Loạt ảnh khiến Hoàng Oanh bị nghi mang bầu sau khi lấy chồng Tây

Mới đây, hình ảnh MC Hoàng Oanh để lộ vòng 2 lùm lùm khi tiễn chồng về Singapore và bố mẹ chồng về Mỹ gây chú ý. Ảnh: Yan Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn Hoàng Oanh đang mang bầu sau đám cưới vào đầu tháng 12. Ảnh: Yan Hoàng Oanh diện chiếc váy suông, vóc dáng có phần mập mạp khi tiễn ông xã về Singapore. Ảnh: Yan Cách đây không lâu, nữ MC cũng vướng nghi vấn bầu bí vì hình ảnh vòng 2 lùm lùm khi đi xe bus. Ảnh: Thời đại plus Hoàng Oanh mặc trang phục rộng, nhưng vòng 2 của cô vẫn gây chú ý vì lớn bất thường. Ảnh: Thời đại plus Trong một buổi tiệc với hội bạn thân, Hoàng Oanh tiếp tục chọn mặc chiếc áo rộng. Ảnh: Ngôi sao Nữ MC dường như muốn che đi vòng 2. Ảnh: Ngôi sao Phía Hoàng Oanh phủ nhận tin đồn bầu bí của người đẹp. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn tin rằng nữ MC đã có tin vui nhưng chưa muốn thông báo rộng rãi. Ảnh: Ngôi sao Sau khi lấy chồng, vóc dáng của Hoàng Oanh không thon thả như trước. Ảnh: Thời đại plus Trong đám cưới, Hoàng Oanh để lộ phần eo không thon gọn và thường dùng hoa cưới để che vòng 2. Ảnh: Thời đại plus Sau đám cưới, Hoàng Oanh và ông xã Jack tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau ở Việt Nam. Ảnh: Yan Vợ chồng Hoàng Oanh tình cảm trong một chuyến đi sau đám cưới. Ảnh: Yan Mời quý độc giả xem video "MC Hoàng Oanh trả lời thư người hâm mộ". Nguồn Youtube nhân vật

