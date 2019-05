Maya - Trà My buồn, sốc khi phim “Vợ ba” dừng chiếu

(Kiến Thức) - Thông tin bộ phim “Vợ ba” dừng chiếu trên toàn quốc gây xôn xao dư luận. Maya và Trà My - hai nữ diễn viên của phim đã lên tiếng trước thông tin này.

Bộ phim “Vợ ba” dừng chiếu trên toàn quốc sau lùm xùm những cảnh quay được cho là cảnh nóng của nữ chính ở độ tuổi 13. Được biết, chính nhà sản xuất xin dừng chiếu vì không muốn ồn ào của phim ảnh hưởng đến cuộc sống của các diễn viên.



Trước thông tin “Vợ ba” rút khỏi rạp chiếu sau 4 ngày, Trà My - nữ chính của phim chia sẻ trên Vietnamnet rằng em buồn cho đoàn làm phim của em. "Phim con cũng không mong doanh thu, chỉ mong được chiếu ở Việt Nam mà chiếu được chưa đến 1 tuần là ngưng rồi", Trà My nói thêm.

Maya - người đóng vợ hai trong phim “Vợ ba” bày tỏ cô cảm thấy rất sốc và buồn. Nữ diễn viên cho rằng phim nói lên tiếng nói nhân quyền và nữ quyền cho phụ nữ và trẻ em. Maya còn mong rằng “Vợ ba” sẽ được chiếu lại bởi đoàn làm phim đã mồ hôi nước mắt, hy sinh cho nghệ thuật điện ảnh.

Maya - Trà My. Chia sẻ của Maya.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Người vợ ba". Nguồn Youtube/cgv:

Là mẹ của Trà My, chị Mỹ Na cũng lên tiếng khi phim “Vợ ba” dừng chiếu. Trên trang cá nhân, mẹ của Trà My chia sẻ rằng chị biết con buồn khi nghe tin phim dừng chiếu. Theo sát Trà My khi quay phim nên chị Mỹ Na khẳng định đoàn làm phim đã dốc hết sức làm bộ phim.

Trước những ý kiến cho rằng làm hư con gái, mẹ của Trà My tỏ ra rất bức xúc. “Họ khẳng định con sẽ phát triển không bình thường như bao đứa trẻ khác, mà họ đâu biết rằng con luôn sống trong vui vẻ vì con luôn lễ phép và hiền lành nên được mọi người quý mến.

Điều đặc biệt mà mẹ luôn tự hào về con gái của mẹ là tấm lòng nhân hậu, yêu thương người nghèo, riêng điều này thì mẹ có thể thao thao bất tuyệt cả ngày để kể về con của mẹ”, mẹ của Trà My nhắn nhủ con gái.