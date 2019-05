Mang thai ở tháng thứ 3, Lan Khuê vẫn tự tin khoe dáng thon gọn

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê vừa cập nhật hình ảnh chụp toàn thân mới nhất của bản thân trên facebook. Người đẹp tự tin khoe vòng eo phẳng lì và thân hình thanh mảnh dù đang mang thai ở tháng thứ 3.

Đi kèm hình ảnh, Lan Khuê chia sẻ đầy tự tin khẳng định: "Vẫn còn mi nhon".

Lan Khuê tự tin khoe dáng với với áo thun và quần ống loe. Cô vẫn mi nhon dù đang mang thai.

Hôm 11/5, doanh nhân John Tuấn Nguyễn chia sẻ thông tin bà xã Lan Khuê mang bầu trên trang cá nhân. Anh viết: "The feels you get when you hear your kid’s heart beating healthy and they wave their hand at you from inside the womb. Life just got really real" (tạm dịch: Khi bạn nghe nhịp đập trái tim của em bé khỏe mạnh. Và em bé vẫy tay chào bạn từ trong bụng mẹ. Cuộc sống khi ấy thật tuyệt).

Ngay dưới dòng chia sẻ, nhiều bạn bè, người thân đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Lan Khuê. Người đẹp 9X đang ở trong những tháng đầu của thai kỳ. Gần đây, trên trang cá nhân, Lan Khuê vẫn chia sẻ hình ảnh đi du lịch hoặc khoảnh khắc đời thường hạnh phúc.

Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn kết hôn hồi tháng 10/2018 trong một tiệc cưới sang trọng, xa hoa. Từ khi lập gia đình, Lan Khuê ít tham gia sự kiện giải trí, sống kín tiếng hơn.

Cuộc hôn nhân của người đẹp 9X và doanh nhân John Tuấn Nguyễn được đánh giá là môn đăng hộ đối. Cô trưởng thành trong gia đình nổi tiếng trong ngành giáo dục, chú rể sinh ra trong gia đình giàu có ở Sài Gòn.