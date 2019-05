Chồng Lan Khuê khoe ảnh siêu âm, xác nhận vợ đang mang bầu

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, ông xã của Lan Khuê là Tuấn John đã đăng tải bức ảnh siêu âm thai kì của vợ kèm chú thích đầy hạnh phúc: "My lil’ bugga baby. The feels you get. when you hear your kid’s heart beating healthy and they wave their hand at you from inside the womb. ư Life just got really real" (Tạm dịch: Em bé nhỏ bé của tôi. Cảm giác bạn nhận được khi bạn nghe thấy trái tim của con bạn đập mạnh khỏe và họ vẫy tay với bạn từ bên trong tử cung. Cuộc sống đã thành sự thật).

Ông xã Lan Khuê vui mừng khoe tin đón heo vàng trong năm nay.

Từ đó, có thể thấy tâm trạng của ông xã Lan Khuê vô cùng phấn khởi khi vợ mang thai. Vậy là cặp đôi sẽ đón heo vàng trong năm nay. Hiện tại, Lan Khuê đang ở tháng thứ ba thai kì. Cô không ốm nghén quá nhiều và thân hình vẫn đang rất thon thả nên dù diện trang phục nào trông vẫn rất xinh đẹp. Khoảng thời gian qua, người đẹp dành nhiều thời gian đi học, quản lí công việc kinh doanh và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khoẻ.



Câu chuyện bầu bí của Lan Khuê luôn trở thành tâm điểm bàn tán từ công chúng. Vài giờ trước, Lan Khuê vừa đăng ảnh khai trương chi chánh mới ở lĩnh vực spa bà bầu và em bé lại tiếp tục khiến ai nấy xôn xao. Nguyên nhân là người đẹp đính kèm một câu nói bông đùa rằng: "Gần nhà hơn rồi, mai mốt cô Khuê ẵm heo con qua bơi ké".

Ngay lập tức, dưới phần bình luận, một vài bạn bè thân thiết của Lan Khuê đã đặt nghi vấn rằng cô có tin vui: "Chà, có tin vui rồi", "Ơ ngầm thông báo năm nay nhà có heo?". Đáp lại các bình luận của bạn bè, Lan Khuê khéo léo trả lời rằng: "Ơ kìa mai mốt là biết chừng nào". Câu đáp của Lan Khuê càng khiến ai nấy nóng lòng sốt ruột vì muốn biết thực hư câu chuyện để chúc mừng cho người đẹp.