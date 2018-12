Lý do Trương Vệ Kiện để đầu trọc lóc suốt 22 năm

Trương Vệ Kiện là một trong những tài tử nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Trong 34 năm gắn bó với nghệ thuật, tài tử Trương Vệ Kiện gây ấn tượng với hàng loạt bộ phim đình đám như Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Tây Du Ký (1996), Tiểu Bảo và Khang Hy, Tân Lộc Đỉnh ký, Thiếu niên Phương Thế Ngọc...

Trương Vệ Kiện. Đặc biệt, khán giả luôn nhớ đến Trương Vệ Kiện với hình ảnh mái đầu trọc lóc như một đặc điểm nhận dạng. Suốt 22 năm qua, Trương Vệ Kiện luôn xuất hiện với hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi tò mò. Trong một sự kiện mới đây, chàng "Vi Tiểu Bảo" đã tiết lộ lý do bất ngờ. Theo đó, tài tử cho biết khi mới gia nhập làng giải trí, anh cũng nuôi mái tóc dài lãng tử. Khởi đầu với nghiệp ca hát, Trương Vệ Kiện ký hợp đồng với đài TVB. Sau khi tham gia bộ phim Tây Du Ký (1996), vai diễn Tôn Ngộ Không khiến tên tuổi của anh vụt sáng. Sau đó, Trương Vệ Kiện chia tay TVB. Khi đó, một tiền bối có tiếng trong làng giải trí đã mời anh tham gia một bộ phim điện ảnh. Trương vệ Kiện đã đề nghị một mức cát xê mà theo anh là hợp lý. Thế nhưng vị tiền bối lại phản ứng gay gắt: "Bao nhiêu tiền cơ? Trương Vệ Kiện, cậu đừng nghĩ rằng đóng xong được 1 vai diễn Tôn Ngộ Không mà nổi tiếng ở Hong Kong rồi nhé. Ở đại lục, độ nổi tiếng của cậu chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Tặng cậu một câu: Trên mặt cậu không có lông có tóc, thì cậu chẳng có giá trị gì cả đâu". Vai diễn Tôn Ngộ Không mình đầy lông lá là bước đệm mang lại thành công, nhưng cũng trở thành gánh nặng khiến Trương Vệ Kiện khó lòng vượt qua. Vì câu nói chạm lòng tự ái mà Trương Vệ Kiện quyết định để đầu trọc. Sau đó, Trương Vệ Kiện bức xúc nói: "Câu nói này thực sự khiến tôi tổn thương. Nó như giết chết một thanh niên đang cố gắng và nỗ lực hết mình". Anh cũng đã không ngừng dằn vặt về chính bản thân mình.



Mặc dù không tiết lộ vị tiền bối là ai, nhưng Trương Vệ Kiện cũng cho biết anh chỉ nghĩ đến chứ F bởi vì F là Forgive (tha thứ) hoặc Forgot (lãng quên).

Chính vì câu nói chạm lòng tự ái nói trên, Trương Vệ Kiện đã quyết định để đầu trọc từ đó đến giờ để chứng minh bản thân mình không vô dụng.

Nam diễn viên liên tục làm mới bản thân mình, rèn luyện kỹ năng diễn xuất để chinh phục khán giả và xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa Ngữ. Điều Trương Vệ Kiện muốn khẳng định, chính là bản thân anh vẫn rất ổn dù không có tóc.

Suốt những năm qua, Trương Vệ Kiện trở thành cái tên quen thuộc của khán giả Trung Quốc và nhận được nhiều yêu mến từ cả khán giả châu Á.

Hiện tại, anh có cuộc sống êm ấm bên vợ Trương Tây. Dù không có con nhưng "Vi Tiểu Bảo" Trương Vệ Kiện vẫn luôn hạnh phúc.

Mới đây, Trương Vệ Kiện chia sẻ anh vừa nhận lời tham gia The Learning Curve of a Warlord. Bộ phim do TVB sản xuất. Sau hơn 21 năm rời khỏi TVB, đây là lần đầu tiên Trương Vệ Kiện bỏ qua hiềm khích và hợp tác cùng nhà đài này.

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, Trương Vệ Kiện nói rằng anh nợ giám đốc điều hành của TVB, Catherina Tsang rất nhiều nên đã quyết định bỏ qua mâu thuẫn trong quá khứ.