Lý do đặc biệt khiến Lệ Quyên làm vé... dát vàng

Để quảng bá cho hai album sắp phát hành, Lệ Quyên sẽ thực hiện liveshow chỉ có 600 ghế tại Hà Nội vào đầu tháng 1/2019. Ảnh: Đông Đô Show, FBVN. Điều đặc biệt về mỗi chiếc vé liveshow của Lệ Quyên, nữ ca sĩ "chịu chơi" in thành hình bìa đĩa sắp phát hành, trên chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp, được dát bằng vàng thật. Ngoài ra, trên mỗi chiếc vé sẽ có một mã số bí mật dùng để quay trúng thưởng, trong đó giá trị nhất là ngọc phong thủy nạm vàng đựng trong hộp gỗ trầm hương trị giá 250 triệu đồng. Đây là phần lộc may mắn đầu năm "nữ hoàng Bolero" muốn dành tặng người hâm mộ. Trước đó khi chia sẻ với báo chí, Lệ Quyên cho biết: "Những chiêu trò sẽ tối giản để tập trung nhiều nhất vào ánh sáng và âm thanh thật hay để người nghe có thể cảm nhận chân thật nhất vẻ đẹp của âm nhạc". Ngay lập tức, nhiều khán giả tỏ ra hoài nghi, cho rằng việc giọng ca "Giấc mơ có thật" làm vé dát vàng là một "chiêu trò" mới của nữ ca sĩ dù cô cho rằng mình sẽ tối giản mọi chiêu trò trong liveshow. Thậm chí có ý kiến cho rằng Lệ Quyên đang "chơi ngông", "chơi trội" hay "muốn thể hiện đẳng cấp". Chia sẻ về lý do đặc biệt đằng sau, Lệ Quyên cho biết trên Zing rằng, nếu "chơi trội nhưng đem lại niềm vui, thỏa mãn cho người xem thì sẵn sàng làm". Nữ ca sĩ còn cho biết, vì có niềm tin màu vàng vốn là màu đem lại may mắn vào đầu năm mới nên cô quyết định đầu tư thêm chi phí dát vàng mỗi chiếc vé. Lệ Quyên cũng sẽ đầu tư về phần trang phục với nhiều bộ đầm dạ hội lộng lẫy đính đá quý vốn làm nên "thương hiệu" cho "nữ hoàng Bolero". Lệ Quyên tái hợp Quang Dũng trong liveshow sắp tới.

