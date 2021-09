Lùm xùm của Angela Phương Trinh trước ồn ào “phán” giun đất chữa COVID-19

Mới đây, trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết sẽ xử lý nghiêm những người nổi tiếng lan truyền tin giun đất chữa khỏi COVID-19. Ngay lập tức, cư dân mạng réo tên Angela Phương Trinh bởi gần đây, cô liên tục chia sẻ thông tin dạng quảng cáo chữa COVID-19 bằng địa long (giun đất). Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Angela Phương Trinh vướng ồn ào. Câu chuyện học hành của Angela Phương Trinh từng gây xôn xao. Năm 2012, trong kỳ thi THPT, cô thảnh thơi đi chụp hình, dự sự kiện trong khi bạn bè cùng trang lứa miệt mài ôn tập. Trước sức ép từ dư luận, cô thừa nhận sinh năm 1995 chứ không phải 1994. Đến năm 2013, trong kỳ thi THPT, nữ diễn viên vẫn thản nhiên đi uống cà phê. Angela Phương Trinh thú nhận học hệ bổ túc vì muốn kiếm tiền hỗ trợ kinh tế gia đình và sẽ thi tốt nghiệp vào dịp sau này. Trong khi đó, phía trường tư thục cấp II-III Đăng Khoa lại khẳng định Phương Trinh bỏ học từ năm lớp 9 và vì chưa chuyển học bạ nên cô không thể nhập học ở bất cứ trường mới nào. Angela Phương Trinh còn vướng ồn ào yêu đương. Năm 2012, cô công khai hẹn hò đại gia ở Sài thành hơn nhiều tuổi nhưng hai tháng sau đó thì tuyên bố chia tay. Ngoài ra, Angela Phương Trinh tố bạn trai cũ nói dối về tuổi thật khiến cô cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Ảnh: Gia đình Việt Nam Mối quan hệ giữa “bà mẹ nhí” và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái từng tốn giấy mực báo chí. Cuối năm 2014, khi lộ ảnh tình tứ, Angela Phương Trinh phủ nhận hẹn hò. Đến đầu năm 2015, cô mới thừa nhận từng yêu Chiêm Quốc Thái sau khi vị bác sĩ này xác nhận mối quan hệ tình cảm. Angela Phương Trinh còn giải thích về chiếc xe hơi 6 tỷ là tình cũ tự nguyện cho cô 3 tỷ để mua giữa tin đồn moi tiền tỷ đại gia. Angela Phương Trinh còn mất điểm khi nhiều lần ăn mặc phản cảm ở đời thường lẫn tại sự kiện. Ngoài ra, cô trở thành đề tài bàn tán vì thường xuyên vướng tin đồn dao kéo vòng ba, mũi.Ồn ào Angela Phương Trinh - Ninh Dương Lan Ngọc cũng tốn giấy mực báo chí. Năm 2015, một tài khoản Facebook tố Lan Ngọc chơi xấu cướp bài của đồng nghiệp rồi giành chiến thắng Bước nhảy hoàn vũ. Phía Lan Ngọc khẳng định bài nhảy Thập diện mai phục không được nhóm nào lựa chọn và chính ê-kíp của Angela Phương Trinh cũng không chọn nên cô đã sử dụng bài nhảy cho phần thi của mình. Ảnh: Yeah1 2 năm sau tin đồn cướp tiết mục, Lan Ngọc vướng nghi vấn cướp vai diễn của Angela Phương Trinh trong “Mối tình đầu của tôi". Cụ thể, vào tháng 5/2017, Angela Phương Trinh bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án "Mối tình đầu của tôi" do không sắp xếp được lịch trình. Ngay sau đó, nhà sản xuất phim công bố Lan Ngọc đóng vai chính. Lan Ngọc khẳng định không hề cướp vai của Angela Phương Trinh và có đầy đủ những bằng chứng để chứng minh. Đáng chú ý, Lan Ngọc chỉ đích danh Angela Phương Trinh dùng chiêu trò để hãm hại cô. Lan Ngọc chia sẻ với 2sao: “Đối với tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi “đụng chuyện” với con người này. Lần nào dính đến chuyện ồn ào cũng là với cô gái ấy mà không phải là một ai khác. Tôi từng xem một chương trình và nghe cô ấy chia sẻ rằng muốn thay đổi hình ảnh, muốn chứng tỏ năng lực và khán giả công nhận. Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm được vì cô ấy có nghị lực. Thế nhưng dù với cách nào cũng đừng hãm hại những con người không liên quan đến bản thân mình”. Ảnh: Dân Việt Về phần mình, Angela Phương Trinh cho hay: "Do dự án thay đổi lịch trình và hai bên không đạt được những thoả thuận". Ngoài ra, cô chúc bộ phim thành công và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Ảnh: Zing Xem video "Angela Phương Trinh tham gia Ơn giời cậu đây rồi". Nguồn Ơn giời cậu đây rồi

