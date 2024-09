Luật sư nói gì vụ NSX Bước ngoặt yêu cầu Thùy Anh bồi thường?

Sau vụ việc diễn viên Thùy Anh bị thương ở mặt, một người bạn của nữ diễn viên có tên Facebook Châu Vũ Quỳnh Nguyễn đăng tải nhiều thông tin trên mạng xã hội có trong hợp đồng bảo mật, bà Trần Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ, nhà sản xuất bộ phim Bước ngoặt cho biết, đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Scandal khiến dự án “bước ngoặt” phải dừng sản xuất, khó có thể phối hợp với các đài truyền hình dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Dự án "Bước ngoặt" hiện phải dừng sản xuất, có nguy cơ "mất trắng" kinh phí sản xuất, không thể phát hành phim. Ảnh: ĐPCC

Hiện tại, NSX “Bước ngoặt” thông tin đã chấm dứt hợp đồng, yêu cầu diễn viên Thùy Anh thanh toán khoản tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, bồi hoàn trong thời gian 7 ngày với tổng số tiền là hơn 20 tỷ đồng. Nếu quá thời hạn trên thì công ty sẽ chuyển vụ việc ra cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã đưa ra quan điểm theo góc nhìn pháp luật.

Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật nhận định: “Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu diễn viên Thuỳ Anh bồi thường thiệt hại là có căn cứ pháp luật, phù hợp thoả thuận của các bên.

Đối với hành vi của tài khoản Facebook "Châu Vũ Quỳnh Nguyễn" đưa thông tin, hình ảnh sai sự thật, sử dụng lời lẽ miệt thị, xúc phạm và có thái độ thách đố pháp luật nhằm mục đích kích động cộng đồng xã hội. Hành vi trên làm cho nhiều người hiểu lầm nên có những lời lẽ kỳ thị, xúc phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự bà Thuỷ và Công ty Hoả Thổ.

Ý thức chủ quan của người đăng tin là cố ý, rõ ràng nhằm gây thiệt hại đến đối tượng cụ thể (ghi tên bà Thuỷ, Công Ty Hoả Thổ, hình ảnh, tin nhắn người liên quan).

Hậu quả đối với hành vi này là số lượng người tương tác với bài viết (like, share/chia sẻ, viết comment, đăng lại bài viết) và mức độ thiệt hại tài sản, uy tín của bà Thuỷ, của Công ty (bao gồm dự án phim).

Hành vi của chủ tài khoản Facebook "Châu Vũ Quỳnh Nguyễn" và hậu quả xảy ra là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Điều 331 Bộ luật hình sự:

"Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm".

Trước đó ngày 18/8, một tài khoản có tên Châu Vũ Quỳnh Nguyễn được cho là bạn thân của diễn viên Thuỳ Anh đăng bài bày tỏ sự bức xúc với nội dung đoàn phim Bước ngoặt "mặc kệ diễn viên tự đi khâu, xong lao ra đòi kiện tụng" sau khi Thùy Anh bị thương trong quá trình quay phim. Trong bài đăng này, chủ tài khoản cũng nhắc tên Thùy Anh và gắn thẻ Facebook Thuỳ Anh và nữ diễn viên cũng để chế độ gắn thẻ công khai trên Facebook nhiều ngày sau đó mới gỡ. Rất nhiều người đã vào like, share, bình luận. Tạm tính đến ngày 23/8/2024, bài đăng có 29.000 lượt quan tâm, hơn 500 bình luận và 500 lượt chia sẻ.

Bài viết có đoạn: "Tôi là người 7h chở Thùy Anh đi khâu 6 mũi trên mặt. Thùy Anh bị bạn diễn vô tình quăng điện thoại vào mặt, rách một đường dài trong cảnh quay phim của công ty bạn sản xuất. Thay vì có trách nhiệm với tai nạn này, bạn lại mặc kệ cho diễn viên tự đi khâu, xong lao ra đòi kiện tụng, đưa nhau ra tòa nếu 9h sáng 20/8 không có mặt ở Phú Yên để quay tiếp, thay vì chiều?".

Hậu trường thực hiện phim “Bước ngoặt”. ĐPCC

Bà Trần Thị Thanh Thủy khẳng định tất cả thông tin trên là bịa đặt, không đúng sự thật, nhiều lời lẽ có dấu hiệu xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của bà cũng như toàn bộ đoàn làm phim. Theo bà Thủy, bài đăng cũng sử dụng thông tin và hình ảnh là thông tin bảo mật đã được quy định trong hợp đồng ký kết với diễn viên Thùy Anh trước đó.

Bà Thanh Thủy cho biết, nữ diễn viên gặp tai nạn vào 12/8 do đứng sai vị trí so với các lần diễn tập ban đầu. Ngày 17/8, công ty yêu cầu diễn viên Thùy Anh trở lại đoàn phim vào sáng 20/8 để hoàn thiện những cảnh quay chưa thực hiện được. Lịch quay 20/8 hoàn toàn dựa theo thời gian Thùy Anh đã trao đổi cùng trợ lý.

"Tôi đã trao đổi với Thùy Anh trên tinh thần thiện chí, yêu cầu Thùy Anh liên lạc với Châu Vũ Quỳnh Nguyễn gỡ bài, đăng tin đính chính trên trang cá nhân. Tuy nhiên, Thùy Anh cho biết không liên lạc được với tài khoản trên. Mặt khác, Facebook Châu Vũ Quỳnh Nguyễn vẫn giữ nguyên bài viết", bà Thanh Thủy nói.

Vì vậy, với những hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng, thỏa thuận gây ảnh hưởng thiệt hại đặc biệt lớn, nhà sản xuất “Bước ngoặt” quyết định chấm dứt hợp đồng với diễn viên Thuỳ Anh và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Về phía diễn viên Thuỳ Anh, cô cho biết hiện tại mọi phát ngôn sẽ do luật sư đảm nhiệm.