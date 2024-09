Sao Việt và hình ảnh thời ấu thơ “đẹp từ trong trứng nước“

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên là sao Việt luôn được đánh giá cao về nhan sắc. Ngay từ khi còn nhỏ, Kỳ Duyên đã sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng và những đường nét thanh tú. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn và vẻ đẹp dịu dàng. Khi còn bé, Hoa hậu Việt Nam 2016 trông khá giống con trai bởi kiểu tóc tém và phong cách ăn mặc cá tính. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh Nguyễn Trần Huyền My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ảnh ngày bé với nụ cười vô tư, sảng khoái hay nụ cười dịu dàng hiện tại thì Huyền My vẫn vô cùng xinh đẹp. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Hồ Ngọc Hà không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt. Nụ cười rạng rỡ của cô vẫn đậm nét sau nhiều năm. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Ca sĩ Mỹ Linh là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc Việt. Bên cạnh giọng hát nội lực, Mỹ Linh còn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút. Cô của ngày bé và hiện tại, vẫn nổi bật với nụ cười và ánh mắt to tròn. Ảnh: FB Mỹ Linh Nguyễn Trần Khánh Vân là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp cá tính, hiện đại. Từ nhỏ, Khánh Vân đã có chiều cao nổi bật và gương mặt thon dài. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân Nữ danh hài Việt Hương không chỉ tài năng mà còn sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ. Thời thơ ấu cô đã sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: FB Việt Hương MC Thanh Thanh Huyền thời thơ ấu có vẻ ngoài tinh nghịch khác hẳn hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của hiện tại. Ảnh: FB Thanh Thanh Huyền Vẻ ngoài của Kaity Nguyễn thời thơ ấu khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Cô chia sẻ, hiện tại bản thân dần hoàn thiện, khác hẳn với hình ảnh trong quá khứ. Ảnh: FB Kaity NguyenXem video: Mỹ Linh mặc váy ngắn nhảy gợi cảm. (Nguồn clip:TikTok)

