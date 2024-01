Loạt phim đình đám của Trần Lực, người đạo diễn Táo quân 2024

Nghệ sĩ Chí Trung vừa chia sẻ trên Dân Trí, Táo quân 2024 do nghệ sĩ Trần Lực làm đạo diễn. Ảnh: Vietnamnet. Trần Lực sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSND Trần Bảng, mẹ là NSƯT chèo Trần Thị Xuân, ông nội là nhà văn Trần Tiêu. Ảnh: Dân Trí. Theo Dân Việt, đạo diễn Táo quân 2024 nhập ngũ năm 1980 sau khi học xong phổ thông. Trong thời gian đi bộ đội, anh công tác tại Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần. Ảnh: Tiền Phong. Sau 3 năm nghĩa vụ, Trần Lực thi lại vào Đại học Sân khấu Điện ảnh, được chọn đi học đạo diễn ở Bulgaria. Anh tốt nghiệp năm 1990. Theo Công An Nhân Dân Online, Trần Lực từng thành lập nhóm kịch cùng với các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Kim Cúc (khi đó cũng học ở Bungari) đi biểu diễn khắp các nước Đông Âu. Ảnh: Dân Việt. Trần Lực làm đạo diễn các phim hài gây ấn tượng như: Chuyện nhà Mộc, Hai Bình làm thủy điện, Tết này ai đến xông nhà. Ảnh: Dân Trí. Anh còn làm đạo diễn sân khấu. Với vở kịch Quẫn và Bạch đàn liễu, Trần Lực thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần lượt năm 2016 và 2020. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Đạo diễn Trần Lực thành lập LucTeam - đoàn kịch tư nhân đầu tiên ở miền Bắc năm 2017. Ngoài Quẫn, Bạch đàn liễu, NSƯT Trần Lực và LucTeam còn dàn dựng các vở kịch: Nữ ca sĩ hói đầu, Cơn ghen của Lọ lem, Búp bê. Ảnh: Tiền Phong. Trần Lực còn là diễn viên. Anh gây chú ý với loạt phim: Sẽ đến một tình yêu, Hoa ban đỏ, Anh chỉ có mình em, Mẹ chồng tôi, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong, Chiến dịch trái tim bên phải, Em và Trịnh. Ảnh: VOV. Vai diễn đặc biệt nhất trong chặng đường diễn xuất của nghệ sĩ Trần Lực là Tống Văn Sơ trong phim Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong. Nhiều khán giả khen ngợi nam nghệ sĩ lột tả được cái thần của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hồi trẻ. Vai diễn đã giúp anh đoạt giải Mai Vàng 2003 ở hạng mục Nam diễn viên được yêu thích. Ảnh: Vietnamnet. Nhiều người chờ đợi Trần Lực sẽ mang lại làn gió mới cho Táo quân 2024. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua"

